"Neredeyse biraz şoke oldum!" Alexander Zverev, bir numara olarak çıktığı ilk maçta çuvalladı

Zverev, yeniden form tutan İtalyan Lorenzo Musetti'ye ilk maçında beklenmedik şekilde 6:7 (5:7), 2:6 yenildi.

Hamburglu tenisçi için bu sonuç, ATP sıralamasında birinci sıraya yükselmesinden iki gün sonra ağır bir darbe oldu. Turnuvanın 2024 şampiyonu, son bölümde hayal kırıklığı yaratan performansının ardından kapalı kortta düzenlenen Masters turnuvasındaki dokuzuncu katılımında yalnızca ikinci kez son 16 turuna kalamadı. Oysa Zverev, maç öncesinde Asya'daki turnuvalar boyunca kendisini etkileyen yorgunluğun artık sorun olmadığını söylemişti.

"İnanılmaz. Sascha'ya karşı ne kadar iyi oynadığıma ben de biraz şaşırdım" diyen Musetti, Zverev'e karşı altıncı maçında dördüncü galibiyetini aldı. Böylece 2022'den bu yana ilk kez dünya sıralamasının zirvesine çıkan bir tenisçi, lider olarak çıktığı ilk maçı kaybetti. Turnuvada kalan tek Alman tenisçi Jan-Lennard Struff oldu. Struff, çarşamba günü ilerleyen saatlerde Arjantinli Thiago Agustín Tirante ile karşılaşacak.

Alexander Zverev'e Nadal, Sinner ve diğerlerinden övgü

Mevcut sezonu ATP sıralamasının zirvesinde tamamlayacak olan Zverev, pazartesi günü Paris'in banliyösü Nanterre'deki salonun kortunda onurlandırılmıştı. 29 yaşındaki tenisçiye bir kupa verildi; aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu kişiler kendisini video mesajıyla kutladı. Toprak kort uzmanı Rafael Nadal ve sıralamanın zirvesindeki selefi Jannik Sinner da Alman tenisçi için sıcak sözler söyledi.

Zverev, kendisini 2024 Olimpiyat turnuvasında yine Paris'te saf dışı bırakan Musetti ile maçından önce Sky'a, "Dünyanın bir numarası olmak elbette harika bir duygu, gerçekten inanılmaz" dedi. Musetti ise dünya sekiz numarası olarak başladığı, sakatlıklarla dolu zorlu bir yılın ardından son dönemde yavaş yavaş yeniden üst sıralara tırmanmıştı.

İtalyan tenisçi Zverev karşısında da maça iyi başladı. Mücadeleyi başa baş götürdü ve Zverev tie-break'te ilk seti kazanacak gibi görünürken Musetti vites yükseltti. Üst üste aldığı beş puan sayesinde favori olmayan Musetti, setlerde bir anda 1:0 öne geçti.

Bu yıl Paris ve New York'ta kazandığı şampiyonlukların ardından kasım sonunda Alman takımıyla Davis Kupası'nı da kazanmak isteyen Zverev'in artık karşılık vermesi gerekiyordu. Ancak aldığı bu darbenin etkisinden kurtulamadı. Musetti'nin ikinci sette erken elde ettiği servis kırma avantajı, İtalyan tenisçiyi galibiyete yaklaştırdı.