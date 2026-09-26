Zinédine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın yedek kulübesindeki ilk maçı fark edilmeden geçmedi. "Horozlar", dün akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 1-0 mağlup etti ancak takımın ortaya koyduğu performans, yeni teknik direktörün önünde hâlâ yapılacak çok iş olduğunu düşünen Avrupa basınını ikna etmedi.

Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesi uzun süredir beklenen Zidane, ilk maçında Türkiye tuzağına düşmekten kaçınarak en önemli işi başardı ancak galibiyetin olumlu tablosu, Kylian Mbappé'nin sakatlığı ve Avrupa basınının zor ve yalnızca kısmen ikna edici olarak nitelendirdiği performans nedeniyle geriledi. Bunu Fransız L'Équipe gazetesi aktardı.

Zidane için "zor bir başlangıç"

Madrid merkezli AS gazetesi haberini, Fransız teknik direktörün milli takımla ilk maçına gönderme yaparak "Zidane için zor başlangıçlar" başlığıyla verdi. Zidane, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinin en iyi yıllarını Real Madrid'de yaşamış ve takımı 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Fransa'nın galibiyetine büyük ölçüde, 54. dakikada maçın tek golünü attıktan sonra dizinde yaşadığı sorun nedeniyle sakatlanan ve milli aranın geri kalanında forma giyemeyecek olan Mbappé'nin sakatlığı gölge düşürse de gazete, Zidane'ın "karmaşık bir ilk maç oynadığını, Fransa'nın maçı kontrol altına almakta zorlandığını, ardından sayısal üstünlüğüne rağmen sıkıntı çektiğini" vurguladı.

AS şunları ekledi: "Zidane'ın önünde çok iş var. Fransa oldukça çekingen bir ilk yarı sergiledi."

"Kolay bir maç değildi"

Sport gazetesi de aynı çizgide ilerleyerek "Kocaeli'deki stadyumdaki maçın Fransa için kolay olmadığını", özellikle "grubun moral durumu üzerinde etki bırakan" milli takım kaptanının oyundan çıkmasının ardından bu durumun daha da belirginleştiğini vurguladı.

Almanya'da ise Bild gazetesi, Fransız teknik direktör açısından "duygu dolu bir başlangıç" olarak nitelendirdiği duruma dikkat çekerken aynı zamanda "Fransa'nın Türkiye'de uzun süre zorlandığını" vurguladı.

Fransa Milli Takımı'nın yaşadığı zorluklara rağmen gazete, "Fransızların kritik anlarda soğukkanlı davrandığını" belirtti.

Deschamps döneminden farklılık belirtileri

Türk gazetesi Fotomaç ise Fransa'nın konumuna değinmekle yetinmeyerek "Fransa'nın İspanya'dan sonra dünyanın en iyi ikinci milli takımı olduğunu" belirtti ancak aynı zamanda takımın ortaya koyduğu performansın "istisnai olmadığını, özellikle etkileyici de olmadığını" değerlendirdi.

Türk gazetesi maça ilişkin analizinde, Zidane'ın uygulamaya çalıştığı yeni tarzın bazı özelliklerini saptayarak bunun Didier Deschamps'ın izlediği yaklaşımdan farklı bir görünüm sergilemeye başladığını değerlendirdi.

Gazete şöyle açıkladı: "Oyuncular daha bağlantılı bir şekilde hareket ediyor. Kanat oyuncuları artık sadece kenarlarda beklemekle yetinmiyor. Orta saha ile hücum hattı arasındaki mesafe azaldı."

Gazete şunları ekledi: "En önemlisi, oyunun kurulması için Mbappé veya Dembélé'yi beklemek yerine, takım artık pozisyonları kendisi üretmeye çalışıyor."

Zidane'ı yeni bir sınav bekliyor

Zidane, Fransa Milli Takımı ile ikinci maçında farklı bir mesaj gönderebilmek için hızlı bir fırsata sahip. 54 yaşındaki teknik direktör, Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacağı ve "Horozlar" üzerindeki izine dair daha net işaretler arayan medya ile taraftarların gözü önünde yeniden yer alacağı bir maça çıkacak.