Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Roshn Ligi'ndeki beklenen Neom maçına günler kala Körfez Arap Kupası "Körfez 27" lanetinden kurtuldu.

Al Nassr, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında, önümüzdeki salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Neom'u konuk etmeye hazırlanıyor.

Maça günler kala Suudi gazeteci Ali El-Enezi, Al Nassr'ın savunma oyuncusu Abdulelah Al-Amri'nin geçtiğimiz dönemde sakatlanmasının ardından antrenmanlara döndüğünü doğruladı.

Al-Amri, Suudi Arabistan Milli Takımı ile "Körfez 27" turnuvasında forma giydiği sırada sakatlanmıştı. Suudi Arabistan, geçen haftanın öncesindeki salı günü oynanan final maçında Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı 2-0 yenerek turnuvanın şampiyonu olmuştu.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 14:00 NEO

Turnuvanın bitiminden bu yana 29 yaşındaki oyuncu, Al Nassr'ın son iki maçında forma giyemedi: Roshn Ligi'nin sekizinci haftasındaki Al-Diriyah maçı ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te lig aşamasının ikinci haftasındaki Özbek ekibi Neftçi maçı.

Al-Amri'nin dönüşü başkent ekibi için büyük bir moral kaynağı niteliğinde. Zira Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, Fransız Mohamed Simakan ve İspanyol Inigo Martinez ile birlikte ona da ilk 11'de temel olarak güveniyor.

Al Nassr'ın, Suudi Ligi puan tablosunda 19 puanla üçüncü sırada yer aldığı, liderlik koltuğundaki Al Hilal'in iki puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al-Qadsiah'ın averajla gerisinde bulunduğu hatırlatılıyor.