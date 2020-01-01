Fenerbahçe

Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile konuştuk

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Fenerbahçe ile adı sıkça anılmaya başlanan Nenad Bjelica, Çarşamba günü sarı-lacivertli ekiple görüşme yaptığını itiraf etti.

Yeni teknik direktörünü henüz belirlemeyen Fenerbahçe için Nenad Bjelica sesleri yükseliyor.

Hırvatistan'da yayın yapan tportal.hr sitesinin haberine göre; Fenerbahçe ile Nenad Bjelica çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirdi.

 

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    İki hafta kadar önce, Dinamo Zagreb ile sözleşmesi fesh edilen 49 yaşındaki teknik adamın ismi son günlerde sarı-lacivertli ekip ile anılıyordu.

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    Bjelica, son olarak yaptığı açıklamada, "Evet, sadece Çarşamba gecesi konuştuğumuzu doğrulayabilirim. İlk resmi irtibatı kurduk. Bu konuda söyleyebileceğim her şey bu" ifadelerini kullandı.

     

     

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