Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile konuştuk
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AA
Yeni teknik direktörünü henüz belirlemeyen Fenerbahçe için Nenad Bjelica sesleri yükseliyor.
Hırvatistan'da yayın yapan tportal.hr sitesinin haberine göre; Fenerbahçe ile Nenad Bjelica çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirdi.
İki hafta kadar önce, Dinamo Zagreb ile sözleşmesi fesh edilen 49 yaşındaki teknik adamın ismi son günlerde sarı-lacivertli ekip ile anılıyordu.
Bjelica, son olarak yaptığı açıklamada, "Evet, sadece Çarşamba gecesi konuştuğumuzu doğrulayabilirim. İlk resmi irtibatı kurduk. Bu konuda söyleyebileceğim her şey bu" ifadelerini kullandı.