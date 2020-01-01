Manchester United

Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da

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Nemanja Matic Manchester United
Getty Images
Üç yıl önce Chelsea'den transfer edilen Nemanja Matic, Manchester United ile 2023 yazına dek sürecek yeni sözleşme imzaladı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, orta saha oyuncusu Nemanja Matic ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Sırp futbolcu ile 2023'ün Haziran ayına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Matic, "Oyuncu olarak kariyerimde başarabileceğim çok şey var ve bunu Manchester United ile yapmak benim için büyük bir onur olacak" ifadesini kullandı.

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    2017 yılında Chelsea'den transfer edilen ve Manchester United'da toplam 114 maça çıkan Matic, bu sezon oynadığı 27 maçta 1 gol kaydetti. 

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