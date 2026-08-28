Nemanja Gudelj, Ajax’ın Konferans Ligi’ndeki rakibiyle anlaşmaya yaklaşıyor

Her şey, Nemanja Gudelj’in bu sezon Johan Cruijff ArenA’ya bir kereliğine geri döneceğine işaret ediyor. Matteo Moretto’ya göre bonservisi elinde olan Sırp oyuncu, cuma günü Konferans Ligi kura çekiminde eski kulübü Ajax ile eşleşen Getafe ile anlaşmaya çok yakın.

34 yaşındaki Gudelj, kendisi ile Sevilla’nın haziranda ayrılığın en iyi seçenek olduğu sonucuna varmasının ardından kulüpsüz kaldı. Breda doğumlu futbolcu, kulüpte iki kez Avrupa Ligi kazandı, 261 maça çıktı ve mutlak bir kulüp efsanesi olarak kendi yoluna gitti.

Moretto, Getafe ile Gudelj arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiğini yazdı. Görünen o ki teknik direktör José Bordalás’ın istediği takviyeyi karşılaması artık an meselesi.

Bordalás, 2023’te Getafe’nin teknik direktörü olarak geri döndü; daha önce de 2016 ile 2021 yılları arasında burada başarılı bir dönem geçirmişti. Bu nedenle 2020’de Ajax ile Avrupa Ligi son 32 turunda oynanan eşleşmede de takımın başındaki isimdi.

Getafe, ilk maçı kendi sahasında 2-0 kazandı, Amsterdam’daki rövanşı 2-1 kaybetti ve böylece bir üst tura yükseldi. Ancak bu eşleşme etrafında konuşulanlar neredeyse hiç sportif tarafla ilgili değildi.

Özellikle İspanya’daki ilk maçta Getafe oyuncuları, Ajaxlıları adeta çileden çıkardı. Deyverson, Marc Cucurella, Allan Nyom ve Dakonam Djené gibi oyuncular, kurnaz oyunları ve kendilerini yere atmalarıyla büyük rahatsızlık yarattı.

Bu nedenle kura çekiminde Getafe en dikkat çekici rakip olarak öne çıktı. Ziggo Sport stüdyosunda özellikle Deyverson’un tartışmalı hareketlerinin görüntüleri hemen ekrana getirildi.

Ajax’ın bu sezon Getafe ile ne zaman karşılaşacağı ise henüz net değil. UEFA maç takvimini hâlâ açıklamadı. Getafe, Ajax’ın yanı sıra Brighton, Lugano, Inter Escaldes (üçü de iç sahada), Iberia Tbilisi ve Universitatea Craiova (ikisi de deplasmanda) ile de karşı karşıya gelecek.