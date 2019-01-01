Nemanja Andjusic resmen Trabzonspor'da

Bordo mavililer 22 yaşındaki Boşnak oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Genç oyuncuya yatırımı yapmaya devam eden , bir isme daha imza attırdı. Bordo mavililer 22 yaşındaki Boşnak oyuncu Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

50 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a imza atan Andusic;

2019/20 futbol sezonu için 115.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret alacak.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiğimiz Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, "Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor'umuzun başarısı için çalışacaktır" dedi.

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Andusic: Büyük bir camiaya geldim

Nemanja Andjusic de, "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu."