Nefes kesen maçta gülen Real Madrid

Real Madrid, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Arsenal'i penaltı atışlarıyla devirdi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, ile , 'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karşı karşıya geldi.

Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği yakaladı maç 2-2 berabere sona erdi. Madrid temsilcisi, penaltı atışlarıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

Real Madrid'de Nacho Fernandez 9. dakikada, Arsenal'da da Sokratis 40. dakikada kırmızı kart gördü. Londra ekibinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 74 dakika oyunda kaldı.

tek golle geçti

ABD'nin Kansas City kentinde oynanan maçta Alman ekibi Bayern Münih, İtalyan temsilcisi 'ı 1-0 mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Leon Goretzka kaydetti.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

penaltılarla kazandı

'nın Guadalajara ekibiyle ABD'nin Arlington kentinde karşılaşan İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup etti.

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Normal süresi golsüz sona eren maçı Atletico Madrid, penaltı atışlarıyla 5-4 kazandı.

Atletico Madrid'de Marcos Llorente 24. dakikada, Guadalajara'da ise Carlos Villanueva 61. dakikada kırmızı kart gördü.