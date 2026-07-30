Fransa Futbol Federasyonu, kısa süre önce efsane isim Zinedine Zidane'ı, teknik ekibin başında geçirdiği 14 yılın ardından "Horozlar"la görevini sonlandıran Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Zidane'ın atanması, bazı basın haberlerinin onun İslam dinine mensubiyetini ön plana çıkarmasının ardından geniş bir medya tartışmasıyla eş zamanlı olarak gündeme geldi; gözlemciler bu durumu yeni teknik direktöre yönelik bir ayrımcılık olarak değerlendirdi.

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"Boyun Eğmeyen Fransa" partisinin milletvekili ve Vaulx-en-Velin kenti belediye başkanı Abdelkader Lahmar, bu tartışmayı "X" platformu üzerinden eleştirerek, Zidane'dan söz edilirken din meselesinin neden gündeme getirildiğini, oysa daha önce Fransa Milli Takımı'na teknik direktör atanırken aynı meselenin gündeme gelmediğini sordu.

Lahmar şöyle dedi: "Didier Deschamps, Laurent Blanc, Raymond Domenech, Jacques Santini, Roger Lemerre veya Aimé Jacquet atanırken hiçbir zaman din sorusunu ortaya atmadık. Peki neden bu soru, göreve gelmesinin üzerinden 24 saat bile geçmemişken Zidane'a soruluyor?"

54 yaşındaki Zidane, 2021 yılında Real Madrid'den ayrılışının ardından teknik direktörlükten uzun süre uzak kaldıktan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına dönüyor.



