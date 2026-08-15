NEC, Telstar karşısındaki kötü lig başlangıcının ardından güçlü bir dönüş yaptı. Nijmegen ekibi, VriendenLoterij Eredivisie’nin ikinci haftasında deplasmanda Willem II’yi 1-4 mağlup etti. Dick Schreuder’in takımı maça kötü başlasa da Adam Tahaui’nin 45+2. dakikadaki açılış golünün ardından Tilburg ekibi karşısında farkı kısa sürede açtı.

Açılış bölümünde Nijmegen ekibinin belirgin bir üstünlüğünden henüz söz etmek mümkün değildi. Willem II, beşinci dakikada Nathan Tjoe-A-On ile tehlikeli geldi, ancak Uriël van Aalst atağı şutla sonuçlandırmayı başaramadı.

NEC sık sık topa sahip oldu, ancak Tilburg savunmasını uzun süre açmayı başaramadı. Dick Schreuder’in takımı ilk şutunu ancak 35. dakikada çekti; Tahaui’nin vuruşunda top doğrudan kaleci Karst de Leeuw’un ellerinde kaldı. Diğer tarafta ise Jaden Slory, kaleci Robin Crettaz’ı yokladı.

NEC, ilk yarının bitimine saniyeler kala öne geçti. Tahaui, uzatma dakikalarının ikinci dakikasında arka direkte kafayla ağları buldu ve Willem II, debutan oyuncunun golünden önce rakibine itme yaptığını öne sürse de VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

Devrenin ardından NEC vitesi hemen yükseltti ve Bryan Linssen neredeyse anında çok büyük bir fırsat yakaladı, ancak forvetin kafa vuruşu üstten auta gitti. Willem II daha sonra Slory ile eşitlik şansı yakaladı, ancak onun denemesi Darko Nejašmic üzerinden kornere çıktı.

Kısa süre sonra ise golü bulan taraf yine NEC oldu ve Tjaronn Chery skoru 0-2’ye getirdi. Tilburg savunmasındaki talihsiz bir anın ardından top onun önünde kaldı; tecrübeli oyuncu da De Leeuw’u geçip boş kaleye rahat bir vuruşla topu gönderdi.

Bununla birlikte Willem II’nin direnci kırıldı ve 65. dakikada Linssen tüm belirsizliği ortadan kaldırdı. Hücum oyuncusu, ceza sahası içindeki karambolün ardından topu önünde buldu ve sert bir vuruşla ağları sarstı. Bundan iki dakika sonra oyuna sonradan giren Kaj Sierhuis, Chery’nin asistinde skoru 0-4 yaptı. Yedek oyuncu, havadan gelen topa tek vuruşla harika bir gol attı.

Willem II, son bölümde oyuna sonradan giren Thomas Verheydt ile farkı biraz olsun azaltmayı başardı, ancak onun attığı gol NEC’i sıkıntıya sokmak için çok geç geldi. Keuken Kampioen Divisie’de zengin bir geçmişe sahip 34 yaşındaki forvet için bu, Eredivisie’deki ilk maçında gelen bir goldü.

Ev sahibi ekip Van Aelst ile bir de direğe takıldı, ancak Kuzey Brabant’ta başka gol olmadı. Böylece NEC, sezonun ilk Eredivisie galibiyetini aldı ve ilk haftadaki Telstar karşısında yaşadığı acı verici 1-2’lik yenilgiyi geride bıraktı. Willem II için ise üst üste alınan iki ağır yenilginin ardından tablo oldukça can sıkıcı.