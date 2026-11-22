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NEC – PSV (1-4) maçında verilen penaltı, ESPN'in Goedemorgen Eredivisie programında gündeme geldi. Bram van Polen ve Hans Kraay junior artık elle oynama kuralından hiçbir şey anlamadıklarını söyledi.

Deveron Fonville'in eline çarpan topun görüntülerini izleyen Van Polen, "Burada ne yapabilir ki?" diye sordu.

"Top dirseğinin alt kısmına geliyor, üstelik dirseğini vücuduna bitişik tutuyor. Burada ne yapabilir ki? Bence bu hiçbir şekilde penaltı değil."

Yorumcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık böyle kararlar verilmesini istememeliyiz, değil mi? Gerçekten bundan kurtulduğumuzu sanıyordum. Raymond van Meenen'in yaptığı açıklamadan beri işler daha da kötüye gitmiş gibi görünüyor."

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Hakemlerin başındaki Van Meenen, daha önce Goedemorgen Eredivisie programında savunma yaparken gerçekleşen doğal hareketlerde topun ele çarpması hakkında konuşmuştu. Van Meenen o dönemde savunmacıların artık kollarını arkalarında tutmak zorunda olmadığını söylemişti.

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PEC Zwolle'nin eski savunmacısı, "Koşu sırasında öne doğru hareket ederken kollarınızı arkanızda tutmak çok zor" dedi. "Ama o kadar çok pozisyon görüyorsunuz ki... Bir sonraki hafta RKC'nin bir maçında yine aynısı oldu."

Van Polen'in hakemlere bir tavsiyesi var: "VAR olarak buna karışmayın." Kraay da meslektaşıyla tamamen aynı fikirde: "Üstelik Jeroen Manschot maçın hakemiydi ve aynı zamanda en iyi VAR hakemi."

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Muhabir sözlerine şunu ekledi: "Ekrana gittiğinde rahatlıkla 'Beni böyle saçmalıklar için bir daha çağırmayın' diyebilirdi."

Ardından Van Polen şaka yaptı: "Öyleyse Hans, eller arkaya!" Sunucu Milan van Dongen da söze girdi: "Eller arkaya mı, yoksa artık gerek yok mu? Aslında biz de artık bilmiyoruz."