NEC, Önal’ı milyonlarca tutarında bir bedel karşılığında yurtdışına sattı

Başar Önal, NEC’den ayrılmak üzere. Gazeteci Mounir Boualin, Fransız kaynaklara dayanarak, Nijmegen kulübünün bu kanat oyuncusunun transferi konusunda Lille OSC ile bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu bildirdi. Anlaşmanın bedelinin on milyon avro olduğu söyleniyor.

Lille, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu en kısa sürede takıma tanıtmayı umuyor. Önal, kısa süre önce Fiorentina’nın da ilgisini çekmişti, ancak şimdi Ligue 1’de bir maceraya atılmayı kesin olarak tercih etmiş görünüyor. Müzakereler oldukça ileri bir aşamaya geldi.

Önal, geçen sezon NEC'de 9 gol ve aynı sayıda asistle en göze çarpan oyunculardan biriydi. Bu performansın da katkısıyla Nijmegen ekibi, Vriendenloterij Eredivisie'de üçüncü sırada yer aldı ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkı kazandı.

Kanat forveti, Pazartesi günü NEC’in antrenmanına katılmamıştı. Tıbbi muayenede herhangi bir sorun çıkmazsa, Önal Fransız kulübüyle birkaç sezonluk sözleşme imzalayacak.

Söylentilere göre NEC, yetenekli kanat oyuncusu için 10 milyon euro alacak. Transfer rekoru, geçen yıl 10,5 milyon euroya Sunderland’a satılan Robin Roefs’e ait.

Önal’ın NEC ile iki sezon daha süren bir sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt’ta transfer değeri yedi milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Takımdan ayrılacak olan forvet, iki yıl önce De Graafschap’tan bir milyon avroya transfer edilmişti. Keuken Kampioen Divisie’de yer alan kulüp, yeniden satış payı nedeniyle bu milyonluk transferden pay alacak. Önal, Lille’de 2025 yılında NEC’den üç milyon avroya transfer edilen Calvin Verdonk ile birlikte oynayacak.