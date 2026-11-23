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NEC, Emre Mor'un futbolu hemen bırakma kararı aldığını pazartesi öğleden sonra resmi kanallarından duyurdu. Hücum oyuncusu, “vücudunu dinlemeye” karar verdi.

Mor, geçen yaz Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edildi. Türk futbolcu Nijmegen'de iyi bir başlangıç yaptı ancak kısa süre sonra yaşadığı sakatlık buna engel oldu.

NEC formasıyla son maçına 12 Eylül'de çıktı. SC Cambuur'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada son 15 dakika oyuna girdi.

Mor, Nijmegen ekibinde toplam yedi maça çıktı ve bir gol attı. Ancak bu gol son derece önemliydi: Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos'a karşı uzatmalarda attığı gol, Avrupa kupalarına katılımı garantiledi.

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29 yaşındaki hücum oyuncusu, bırakma kararını NEC'in internet sitesinde açıkladı: “Küçük bir çocuk olduğumdan beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali yaşayabilmek benim için her şey demekti. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım.”

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“Ancak son dönemde sağlığımla ilgili bazı zorluklar yaşadım. Vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı göstermem ve sağlığımı ön planda tutmam gereken bir noktaya geldim” diye devam etti.

“Bu nedenle profesyonel futbola şimdilik veda edip kendime odaklanma yönünde zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getirebileceği konusunda umutluyum.”

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Teknik direktör Carlos Aalbers de NEC'in internet sitesinde karara ilişkin şunları söyledi: “Emre çok yetenekli bir futbolcu. Geçen yaz birbirimize yardımcı olmak ve ona yeteneğini N.E.C.'te gösterme fırsatı vermek amacıyla birlikte işe koyulduk.”

“Ne yazık ki Emre, şu anda ortaya koymak istediği performansı sergileyemediğini belirtti. Bunu kendisiyle karşılıklı anlayış içinde görüştük ve sonunda bunun her iki taraf için de en iyi yol olduğu sonucuna vardık. İnsan sağlığı her zaman birinci sıradadır. Emre'ye bu süreçte güç, geleceği için de en iyisini diliyoruz.”