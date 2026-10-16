Kaj Sierhuis, perşembe akşamı teknik direktörü Dick Schreuder'in tercihlerine gözle görülür şekilde sinirlendi. Levski Sofya ile 1-1 biten maçta ısınmaya başlayan forvet, sonunda oyuna alınmadı.

Sierhuis, geçen yaz Fortuna Sittard'dan NEC'e bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu. Nijmegen'deki dönemi ise henüz tam anlamıyla başarılı sayılmaz.

Sierhuis, VriendenLoterij Eredivisie'de yalnızca bir maça ilk 11'de başladı: SC Cambuur'a 3-0 kaybettikleri karşılaşmaya. Üç kez sonradan oyuna girdi, üç kez de kulübeden hiç kalkmadı.

Geçen perşembe de durum değişmedi. Schreuder, Levski Sofya karşısında Bryan Linssen'i ilk 11'de başlattı. NEC'yi takip eden RN7 Online muhabiri Maurice de Mandt'a göre Sierhuis'in "ısınmanın tamamını yapmasına" izin verildi.

Ancak Schreuder, Ajax, FC Groningen ve Heracles gibi takımlarda da forma giyen oyuncuyu oyuna almamaya karar verdi. Böylece Sierhuis, Avrupa Ligi'nde hâlâ ilk maçına çıkamadı.

De Mandt, "89. dakikada Sierhuis yeniden oturmak zorunda kaldı. Forvet gözle görülür şekilde sinirli" dedi. Sierhuis'i oyuna almama kararı, NEC taraftarları tarafından da anlaşılmadı.

Maçta skor 1-1'di ve X'teki taraftarlara göre Bryan Linssen gözle görülür şekilde yorulmuştu. Bitime birkaç dakika kala stadyumda Sierhuis'in adı da tezahüratlarla söylendi.