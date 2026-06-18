NEC, Kodai Sano için astronomik bir teklif aldı: rekor transfer yakında gerçekleşecek

TSG Hoffenheim, Kodai Sano için yaklaşık on beş milyon avroluk bir teklifte bulundu. Bu haberi SoccerNews adına Mounir Boualin duyurdu. NEC şu anda teklifi değerlendiriyor.

Hoffenheim'ın Sano ile ilgilendiği uzun süredir biliniyordu. Ancak Alman kulübünün rekabeti hiç de kolay değil: VfB Stuttgart ve PSV gibi kulüpler de 22 yaşındaki Japon oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor.

Yaklaşık 15 milyon euro tutarındaki ilk teklif, şu anda Hoffenheim'dan geldi. NEC bu teklifi kabul ederse, bu kulüp tarihindeki en pahalı transfer olacak.

Şu anda bu rekor hâlâ Robin Roefs’e ait. Kaleci, geçen yıl 10,5 milyon euro karşılığında Sunderland’a transfer olmuştu.

Ancak NEC’in bu teklifi reddetme ihtimali yüksek görünüyor. Alman kaynaklar daha önce, Nijmegen ekibinin Sano için en az yirmi milyon euro talep ettiğini bildirmişti.

Henüz resmi bir teklif sunmamış olan Stuttgart ve PSV’nin yanı sıra, Sano ile ilgilenen başka kulüpler de var. Bunlar arasında çoğunlukla ismi açıklanmayan Premier Lig kulüpleri yer alıyor.

Japon orta saha oyuncusu, 2023 yılından beri NEC forması giyiyor. O zamandan bu yana, geçen sezon VriendenLoterij Eredivisie’de üçüncü sırada yer alan takım adına 98 resmi maça çıktı.