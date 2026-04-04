NEC hata yapmadı ve Ajax'ın puan kaybından en iyi şekilde yararlandı

NEC, Cumartesi akşamı VriendenLoterij Eredivisie'de ikinci sıra mücadelesinde mükemmel bir iş çıkardı. Excelsior'a konuk olan Dick Schreuder'in takımı, 0-2'lik skorla rakibini mağlup etti. Nijmegen ekibi şu anda Feyenoord ile aynı puanda (53 puan), ancak Rotterdam kulübü bu hafta sonu FC Volendam ile karşılaşacak.

Rotterdam'da Tjaronn Chery ve Virgil Misidjan "her zamanki gibi" NEC kadrosunda yer aldı. İkili, "pasaport skandalı" nedeniyle bu hafta çalışma izinlerini almak zorundaydı.

Maçın ilk çeyreğinde her iki takım da büyük birer fırsat yakaladı. Rotterdam tarafında Lennard Hartjes, Gonzalo Crettaz'a takıldı. NEC'de ise Sami Ouaissa, Stijn van Gassel'i geçemedi.

Gyan de Regt'in iki kez gol atması engellenirken, NEC golü bulmayı başardı. Bryan Linssen, bir pasın ardından Van Gassel'i geçip zor bir açıdan vuruşunu tamamladı.

İkinci yarıda Ruben den Uil'in takımı fırsatlar yaratmaya devam etti. Casper Widell'in kafa vuruşu Crettaz için kolay bir kurtarış oldu, ancak Derensili Sanches Fernandes'in bir sonraki denemesi kurtarması çok daha zordu.

Excelsior beraberliği yakalamak üzereyken, Nijmegen ekibi kontratakta skoru 0-2'ye getirdi. Basar Önal, Ouaissa'nın pasıyla kaleciyi çalımladı ve güzel bir vuruşla golü attı.