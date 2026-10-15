NEC, Bulgar hediyesi sayesinde Levski Sofya ile oynadığı keyifli maçtan bir puan çıkardı

NEC, 18 yıl aradan sonra bir Avrupa kupasının ana turnuvasında oynadığı ilk iç saha maçını kazanamadı. Goffertstadion'da Levski Sofya karşısında üstün olan Nijmegen ekibi, fırsatlarını daha iyi değerlendiren rakibinin Bulgaristan'a bir puanla dönmesine engel olamadı: 1-1. NEC'nin Tjaronn Chery ile bulduğu tek gol, kaleci Svetoslav Vutsov'un büyük hatasından geldi.

NEC, taraftarı önünde maça etkili başladı. İlk dakikalarda tribünleri birkaç kez ayağa kaldıran ev sahibi ekipte Chery tehlikeli bir şut çekti. Kısa süre sonra Clément Bischoff kalenin önünde topla buluştu ancak Levski savunması son anda müdahale etti.

Çok iyi bir performans sergileyen Bischoff, bir süre sonra Chery'ye yaptığı ortayla yeniden etkili oldu. Chery'nin kafa vuruşunu Vutsov güzel bir kurtarışla çıkardı. Ardından Kevin Kers'in dönen topu hayal kırıklığı yaratan bir vuruşla üstten dışarı göndermesi kaleciyi rahatlattı.

Eski Fortuna teknik direktörü Júlio Velázquez'in çalıştırdığı Levski, ilerleyen dakikalarda oyuna giderek daha fazla ortak oldu ve NEC'nin bıraktığı boşlukları daha sık değerlendirmeye başladı. Everton Bala'nın vuruşuyla skor 0-1 olacak gibi görünse de pozisyonda ofsayt vardı.

Bulgar ekibi, ilk yarının bitimine on dakika kala yine de golü buldu. Kaleci Vutsov'un sert pası Reinaldo'ya ulaştı. Perr Schuurs'a karşı fiziksel gücü ve hızıyla üstünlük kuran Reinaldo, ardından Gonzalo Crettaz'ı da ustalıkla geçerek skoru 0-1 yaptı.

NEC ikinci yarıya güçlü başladı ve oyunda açıkça üstünlük kurdu. Ancak peş peşe gelen fırsatları Chery, Noé Lebreton, Tadic ve yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla golü kıl payı kaçıran Deveron Fonville değerlendiremedi.

Beraberlik golü ikinci yarının ortalarında geldi. Vutsov, topu doğrudan Chery'nin ayaklarına göndererek büyük bir hata yaptı. Surinamlı tecrübeli oyuncu bu kez fırsatı kaçırmadı: 1-1. Hemen ardından baskısını artırmak isteyen NEC, Tadic'le tehlike yarattı ancak Tadic'in şutu güçlükle çıkarıldı.

Dick Schreuder'in herkesçe bilinen riskli taktiği nedeniyle Bulgar ekibinin kontra atak tehdidi hiçbir zaman uzak değildi. Armstrong Oko-Flex'in bir anda Crettaz'ın karşısına çıkması da bunu gösterdi. Kaleci, iyi bir refleksle oyunun gidişatına ters düşecek 1-2'lik skoru önledi.

NEC, maçın son anlarında baskısını bir kez daha iyice artırdı. Vutsov, Bryan Linssen'in sert şutunu çıkardıktan sonra Dennis Geiger'in uzaktan çektiği güçlü şutu da kurtardı.



