Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tüm hızıyla sürüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Bu hafta sezon öncesi dosyaları serimizde Eredivisie’deki 18 kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu uzun okumada NEC’e odaklanıyoruz. Transfer yazını analiz ediyor, Dick Schreuder’in oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu öne çıkarıyor ve yeni sezon için bazı başka (iddialı) tahminlerde bulunuyoruz.

NEC geçen sezon lige çok büyük beklentiler olmadan başlamıştı, ancak on iki ay sonra tablo tamamen değişti. Tarihi bir üçüncülük, kaybedilen bir kupa finali ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti sonrası Nijmegen’de çıta çok daha yukarıda. Artık soru NEC’in sürpriz yapıp yapamayacağı değil, Dick Schreuder’in ekibinin bu tarihi sezonun tek seferlik bir çıkış olmadığını kanıtlayıp kanıtlayamayacağı.

Geçen sezona bakış

2025/26 sezonu Nijmegen’de daha uzun süre hatırlanacak. Dick Schreuder yönetimindeki NEC, kulüp tarihinin en iyi Eredivisie sezonunu yaşadı. Nijmegen ekibi ligi üçüncü sırada bitirdi, Hollanda Kupası finaline yükseldi ve Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna katılma hakkı kazandı. Ayrıca kulüp, bir Eredivisie sezonunda en yüksek puan ve en fazla gol sayısı dahil olmak üzere birçok rekor kırdı.

Schreuder, göreve başladığı ilk günden itibaren takıma damgasını vurdu. NEC belki de Eredivisie’nin en hücumcu futbolunu oynadı ve yüksek tempo, bol pozisyon değişimi ve sürekli öne gitme isteğiyle etkileyici bir görüntü verdi. Buna karşılık Nijmegen temsilcisi savunmada zaman zaman kırılgan görünüyordu, ancak NEC taraftarlarının aklında daha çok iyi sonuçlarla birleşen çekici futbol kaldı.

NEC’in bu tarihi sezonun devamını iyi şekilde getirip getiremeyeceğini görmek ilginç olacak. Birçok rakip artık Schreuder’in hücum odaklı oyun tarzını tanıyor. Ayrıca Avrupa kupalarıyla birlikte kadroyu ekstra bir yük bekliyor. Bu da Schreuder’i belki de bir yıl öncesine göre daha büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Gelen ve giden transferler

Başarılı bir sezon nadiren fark edilmeden geçer ve NEC de bu yaz yıldızlarına gösterilen ilgiden kaçamadı. Basar Önal, kulüp rekoru olan 12,5 milyon euro karşılığında Lille OSC’ye giderken Kodai Sano da PSV’ye doğru yola çıktı. Kulüp, Japon oyuncunun transferi için Eindhoven temsilcisiyle sözlü anlaşmaya da vardı. Sano geçen sezon Schreuder’in takımının mutlak öne çıkan isimlerinden biri haline gelmişti ve kulübe bonuslar hariç 14,5 milyon euro kazandırması bekleniyor. Böylece NEC bir kez daha transfer rekoru kırabilir.

NEC ayrıca geçen sezon çıkış yapan oyuncularına yönelik daha fazla ilgi olmasını da hesaba katıyor. Noé Lebreton, Deveron Fonville, Darko Nejasmic ve Sami Ouaissa başka kulüplerin radarında yer alıyor; özellikle Ouaissa’nın adı güçlü şekilde Feyenoord ile anılıyor.

Önal’ın yanı sıra Dirk Proper, Jasper Cillessen, Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Rober González ve Youssef El Kachati ile de yollar ayrıldı.

Avrupa kupaları ufukta görünürken kadro doğal olarak ciddi şekilde güçlendirildi. Teknik direktör Carlos Aalbers, Dusan Tadic, Perr Schuurs, Emre Mor ve Jamiro Monteiro’yu bonservissiz olarak kadroya katarak tecrübeye daha da fazla yatırım yaptı. Özellikle ilk üç isim en üst seviyede kendilerini fazlasıyla kanıtladı. Ayrıca Kaj Sierhuis, Tobias Storm, Adam Tahaui ve kiralık Clement Bischoff da De Goffert’e geldi.

NEC geçen sezon özellikle nispeten genç oyuncuların hızlı gelişiminden büyük fayda sağladı. Bu yaz bilinçli şekilde daha fazla tecrübeye yönelinmesi bu yüzden anlaşılır bir tercih. Yoğun Avrupa takvimiyle yükselen beklentilerin birleşimi, birden fazla kulvarda performans göstermek için ne gerektiğini bilen oyuncular talep ediyor. Önümüzdeki aylar, çok sayıdaki yeni yüzün Schreuder’in yoğun oyun tarzına selefleri kadar hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağını gösterecek.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

NEC’in hazırlık dönemi karışık sonuçlar getirdi. Nijmegen ekibi De Treffers ile berabere kaldı (1-1), MSV Duisburg’a (3-2), Anderlecht’e (3-2), Elversberg’e (0-1) ve Sevilla’ya (2-1) kaybetti. Buna karşılık V-Varen Nagasaki (3-1) ve Al Fayha (7-0) karşısında galibiyetler geldi.

Ancak Dick Schreuder için skorlar ikinci plandaydı. O da NEC’in esas olarak ağustos başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde zirve yapması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle hazırlık dönemi daha çok çok sayıdaki yeni oyuncunun takıma monte edilmesine ve otomasyonların daha da keskinleştirilmesine odaklandı.

NEC’in asıl mücadeleye hazır göründüğü, salı akşamı Olympiakos ile oynanan ilk maçta ortaya çıktı. Nijmegen ekibi Yunan devini etkileyici biçimde 0-0’da tuttu ve çok iyi bir izlenim bıraktı. Takım bu performansla Avrupa seviyesinde gayet ayakta kalabileceğini gösterdi ve böylece Şampiyonlar Ligi’nin belirleyici play-off turunda yer alma ihtimali oldukça güçlendi.

Oyun tarzı

Yüksek yoğunluk, sürekli baskı ve gereken ölçüde fırsatçılık: Schreuder’in oyun tarzı böyle tanımlanabilir. Schreuder, “tam gaz futboluyla” Eredivisie’ye çok renk kattı. Tüm oyuncuları üst düzey fizik durumdaydı, bu sayede neredeyse herkes rakip ceza sahasında ortaya çıkabiliyordu.

Teknik adam kısa sürede net bir futbol felsefesi oluşturdu ve bu sezon bundan vazgeçmek için hiçbir neden yok. Nijmegen ekibi genellikle 3-4-2-1 dizilişiyle oynuyor; üç stoper geriden oyun kurarken kanat bekleri neredeyse tüm çizgiyi kullanıyor. Böylece NEC rakip yarı alanda çok sayıda oyuncuyla baskı yapabiliyor ve sürekli hücumu arıyor.

Bu, çekici bir futbol ortaya çıkarıyor ama oyunculardan da çok şey istiyor. Kanat beklerinin sürekli gidip gelmesi, orta sahanın büyük mesafeler kat etmesi ve hücum hattında yoğun hareketlilik gerekiyor. NEC’in bu yaz özellikle tecrübeli oyunculara yatırım yapmasının nedeni de tam olarak bu. Bu oyuncular sadece kalite katmakla kalmamalı, aynı zamanda Schreuder’in oyun tarzının gerektirdiği yoğunluğu da taşıyabilmeli.

Asıl soru, rakiplerin buna nasıl uyum sağlayacağı. Geçen sezon Nijmegen ekibi ultra hücumcu oyunuyla birçok takımı şaşırttı. Artık Eredivisie’deki her kulüp ne beklemesi gerektiğini biliyor. Teknik adamın artık birçok rakibi için sır olmaktan çıktığı bu ortamda, Schreuder’in yeniden çekici oyunu sonuçla birleştirmesi gerekiyor.

Kilit oyuncu

Nijmegen’de geçirdiği mükemmel ilk sezonun ardından Lebreton, artık NEC’in tartışmasız temel direklerinden birine dönüşmeye hazır görünüyor. Fransız oyuncu geçen sezon belki de Dick Schreuder’in kadrosundaki en büyük sürprizdi ve özellikle topsuz oyunda sık sık derine koşular yapmasıyla, büyük koşu kapasitesi ve taktik zekasıyla dikkat çekti. Top ayağına geldiğinde ise driblingleriyle onu durdurmak neredeyse imkansız.

Özellikle Kodai Sano’nun yaklaşan ayrılığı sonrası Lebreton’un omuzlarına daha da fazla sorumluluk binecek. Fransız oyuncunun sadece orta sahadaki dengeyi koruması değil, NEC’in baskı yapma ve hızlı geçiş oynama biçiminde de önemli rol üstlenmesi gerekecek. Bu da onu Schreuder’in yoğun oyun tarzında kilit bir figür haline getiriyor.

Kim olumlu anlamda sürpriz yapacak?

Clement Bischoff, Eredivisie sezonunun sürpriz isimlerinden biri olabilir. Red Bull Salzburg’dan kiralanan kanat oyuncusu doğrudan ilk 11 için güçlü bir aday gibi görünüyor ve NEC’te kendisini daha üst seviyede gösterme fırsatı bulacak.

Danimarka genç milli oyuncusu ayrıca Schreuder’in çalışmayı sevdiği profile de uyuyor: hızlı ve derin koşu tehdidi yüksek oyuncular. Bischoff Hollanda futboluna kolay uyum sağlarsa ligin flaş isimlerinden birine dönüşebilir.

Sezon ne zaman başarılı sayılır?

NEC geçen sezon ligi üçüncü bitirmiş olsa da resmi hedef değişmedi: ilk sekizde yer almak ve yeniden Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak. Schreuder kısa süre önce bunu dile getirdi. Bu mütevazı bir hedef gibi görünse de çift kulvarda mücadele ve değişen beklentiler düşünüldüğünde kesinlikle gerçekçi.

Schreuder’in gözünde bu sezonun ana meselesi doğrulama. Bunu yeniden üçüncü olarak değil, NEC’in Hollanda futbolunun üst orta sınıfıyla istikrarlı şekilde boy ölçüşebileceğini göstererek yapmak gerekiyor.

(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Tjaronn Chery. Bu ödül için diğer adaylardan Nejasmic takımda tutulamayacak ve transfer döneminin ilerleyen bölümünde ayrılacak. Chery, 38 yaşında olmasına rağmen hâlâ NEC’in yaratıcı beyni. Geçen sezon zaman zaman çok şık gollerle takımı sırtladı ve önümüzdeki sezonda da kulüp için son derece önemli olmayı sürdürecek.

En büyük hayal kırıklığı: Emre Mor. Mor büyük yeteneğe sahip, ancak bunu son yıllarda nadiren uzun bir döneme yayarak gösterebildi. NEC’te kariyerini yeniden canlandırma fırsatı buluyor, fakat rekabet çok yüksek olduğu için ilk 11’de yer kazanamayacak.

En iyi transfer: Dusan Tadic. NEC, Tadic ile kadrosuna muazzam bir tecrübe kattı. Schreuder’in oyun tarzı Sırp oyuncuya biçilmiş kaftan gibi duruyor. Kanatlarda artık 90 dakika boyunca tam kapasite veremeyebilir, ancak santrfor olarak çok büyük değer sağlayacak.

Gol kralı: Chery geçen sezon zaten NEC’in en üretken oyuncularından biriydi ve ayrıca penaltıları da kullanıyor. Müthiş vuruş tekniğiyle takımın en golcü ismine dönüşecek; özellikle de Linssen ile Tadic santrfor pozisyonunda dönüşümlü oynayacağı için.

Avrupa sonucu: Avrupa Ligi çeyrek finali. NEC, Şampiyonlar Ligi play-off’larına kalacak, ancak orada FK Bodø/Glimt karşısında (ne yazık ki) kıl payı yetersiz kalacak. Nijmegen ekibi daha sonra Avrupa Ligi grup aşamasında ikna edici bir performans ortaya koyacak ve yolun sonu çeyrek final olacak.

Eredivisie’de ligi bitireceği sıra: Beşincilik. Daha ağır fikstür ve bazı kilit oyuncuların ayrılığı nedeniyle yeni bir üçüncülük zor bir görev olacak. Yine de NEC, yeniden Avrupa kupaları bileti alacak kadar kaliteye hâlâ sahip.

Diğer sezon öncesi dosyaları

Eredivisie’de ilk haftaya yaklaşırken bu hafta 18 kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Aşağıda daha önce yayımlanan kulüp dosyalarını bulabilirsiniz:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

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