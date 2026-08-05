Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tam gaz dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Bu hafta bir dizi sezon öncesi değerlendirmesinde tüm on sekiz Eredivisie kulübünü mercek altına alıyoruz. Bu uzun analizde odağımızda NEC var. Transfer yazını analiz ediyor, Dick Schreuder’in oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu işaret ediyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

NEC geçen sezon lige çok büyük beklentiler olmadan başlamışken, on iki ay sonra tablo tamamen değişmiş durumda. Tarihi bir üçüncülük, kaybedilen bir kupa finali ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti sonrası Nijmegen’de çıta çok daha yüksekte. Artık soru NEC’in sürpriz yapıp yapamayacağı değil, Dick Schreuder’in takımının bu tarihi sezonun tek seferlik bir çıkış olmadığını kanıtlayıp kanıtlayamayacağı.

Geçen sezona bakış

2025/26 sezonu Nijmegen’de uzun süre hatırlanacak. Dick Schreuder yönetimindeki NEC, kulüp tarihinin en iyi Eredivisie sezonunu yaşadı. Nijmegen ekibi sezonu üçüncü sırada bitirdi, Hollanda Kupası finaline yükseldi ve Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna katılma hakkı kazandı. Ayrıca kulüp, bir Eredivisie sezonunda en yüksek puan ve en fazla gol sayısı dahil olmak üzere birçok rekor kırdı.

Schreuder, ilk iş gününden itibaren takım üzerinde izini bıraktı. NEC belki de Eredivisie’nin en hücumcu futbolunu oynadı ve yüksek tempo, bol pozisyon değişimi ve sürekli ileri gitme isteğiyle etkileyici bir görüntü verdi. Bunun karşılığında Nijmegen temsilcisi savunmada zaman zaman kırılgan görünse de, NEC taraftarlarının aklında en çok iyi sonuçlarla birleşen bu çekici futbol kaldı.

NEC’in bu tarihi sezonun devamını iyi getirip getiremeyeceğini görmek ilginç olacak. Birçok rakip artık Schreuder’in hücum odaklı oyun düzenine aşina. Ayrıca Avrupa futboluyla birlikte kadroyu ekstra bir yük bekliyor. Bu da Schreuder’i belki de bir yıl öncesine göre daha büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Gelen ve giden transferler

Başarılı bir sezon nadiren fark edilmeden geçer ve NEC de bu yaz öne çıkan oyuncularına olan ilgiden kaçamadı. Basar Önal, 12,5 milyon avroluk rekor bedelle Lille OSC’ye giderken, Kodai Sano da PSV yolunda. Kulüp, Japon oyuncunun transferi konusunda Eindhoven temsilcisiyle sözlü anlaşmaya da vardı. Sano geçen sezon Schreuder’in takımının mutlak yıldızlarından biri haline geldi ve bonuslar hariç 14,5 milyon avroluk bir gelir getirmesi bekleniyor. Böylece NEC bir kez daha transfer rekoru kırabilir.

NEC ayrıca geçen sezon çıkış yapan oyuncularına daha fazla ilgi gelmesini de hesaba katıyor. Noé Lebreton, Deveron Fonville, Darko Nejasmic ve Sami Ouaissa diğer kulüplerin radarında yer alıyor; özellikle Ouaissa’nın adı sık şekilde Feyenoord ile anılıyor.

Önal’ın yanı sıra Dirk Proper, Jasper Cillessen, Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Rober González ve Youssef El Kachati ile de yollar ayrıldı.

Avrupa kupaları ufukta görünürken kadro da doğal olarak ciddi şekilde güçlendirildi. Sportif direktör Carlos Aalbers, Dusan Tadic, Perr Schuurs, Emre Mor ve Jamiro Monteiro’yu bonservissiz kadroya katarak deneyime daha da fazla yatırım yaptı. Özellikle ilk üç isim en üst seviyede kendilerini fazlasıyla kanıtladı. Buna ek olarak Kaj Sierhuis, Tobias Storm, Adam Tahaui ve kiralık Clement Bischoff da De Goffert’e geldi.

NEC geçen sezon özellikle nispeten genç oyuncuların hızlı gelişiminden fayda sağladı. Bu yaz bilinçli şekilde daha fazla tecrübe tercih edilmesi gayet anlaşılır. Yoğun Avrupa fikstürü ile yükselen beklentilerin birleşimi, birden fazla kulvarda performans göstermenin ne gerektirdiğini bilen oyuncular istiyor. Önümüzdeki aylarda çok sayıdaki yeni yüzün, Schreuder’in yoğun oyun tarzına selefleri kadar hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağı görülecek.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

NEC’in hazırlık dönemi inişli çıkışlı sonuçlar getirdi. Nijmegen ekibi De Treffers karşısında beraberlikle başladı (1-1) ve MSV Duisburg’a (3-2), Anderlecht’e (3-2), Elversberg’e (0-1) ve Sevilla’ya (2-1) kaybetti. Buna karşılık V-Varen Nagasaki (3-1) ve Al Fayha (7-0) galibiyetleri geldi.

Ancak Dick Schreuder için skorlar ikinci plandaydı. O da NEC’in özellikle ağustos başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde zirve yapması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle hazırlık dönemi daha çok çok sayıdaki yeni oyuncunun takıma monte edilmesi ve oturmuş düzenin daha da keskinleştirilmesi etrafında şekillendi.

NEC’in gerçek sınava hazır göründüğü, salı akşamı Olympiakos ile oynanan ilk maçta ortaya çıktı. Nijmegen ekibi Yunan devini etkileyici biçimde 0-0’da tuttu ve mükemmel bir izlenim bıraktı. Takım bu performansıyla Avrupa seviyesinde rahatlıkla ayakta kalabileceğini gösterdi; böylece Şampiyonlar Ligi’nin belirleyici play-off turuna kalma umutları ciddi şekilde arttı.

Oyun tarzı

Yüksek tempo, sürekli baskı ve gerektiğinde fırsatçılık: Schreuder’in oyun anlayışı böyle tarif edilebilir. Schreuder, “tam gaz futboluyla” Eredivisie’ye büyük renk kattı. Tüm oyuncuları üst düzey fiziksel durumda olduğu için neredeyse herkes rakip ceza sahasında kendini gösterebiliyordu.

Teknik adam kısa sürede net bir futbol felsefesi oluşturdu ve bu sezon bundan vazgeçmek için hiçbir neden yok. Nijmegen ekibi genelde 3-4-2-1 dizilişiyle oynuyor; burada üç stoper oyun kurulumunu üstlenirken kanat bekleri neredeyse tüm çizgiyi kullanıyor. Bu sayede NEC, rakip yarı sahada çok sayıda oyuncuyla baskı kurabiliyor ve sürekli hücumu arayabiliyor.

Bu da seyir zevki yüksek bir futbol ortaya çıkarıyor, ancak oyunculardan çok şey talep ediyor. Kanat beklerinin sürekli gidip gelmesi, orta sahanın büyük mesafeler kat etmesi ve hücum hattında yoğun hareketlilik gerekiyor. NEC’in bu yaz özellikle tecrübeli oyunculara yatırım yapmasının sebebi de tam olarak bu. Bu isimlerin sadece kalite katmaları değil, aynı zamanda Schreuder’in oyun tarzının gerektirdiği yoğunluğu da taşıyabilmeleri gerekiyor.

Asıl soru rakiplerin buna nasıl uyum sağlayacağı. Geçen sezon Nijmegen ekibi ultra hücumcu oyun tarzıyla birçok takımı şaşırttı. Artık her Eredivisie kulübü neyle karşılaşacağını biliyor. Artık birçok rakibi için sır olmaktan çıkan teknik adamın, bu çekici oyunu yeniden sonuçla birleştirmesi gerekiyor.

Kilit oyuncu

Nijmegen’de mükemmel bir ilk sezon geçiren Lebreton, artık kesin olarak NEC’in mutlak omurgalarından biri haline gelmeye hazır görünüyor. Fransız oyuncu geçen sezon belki de Dick Schreuder kadrosunun en büyük sürpriziydi ve özellikle topsuz oyunda sık sık derine koşular yapmasıyla birlikte muazzam koşu kapasitesi ve taktik zekâsıyla dikkat çekti. Topu ayağına aldığında ise driplingleriyle durdurulması neredeyse imkânsız.

Kodai Sano’nun beklenen ayrılığı sonrası Lebreton’ın omuzlarına daha da fazla sorumluluk binecek. Fransız oyuncunun sadece orta sahadaki dengeyi koruması değil, NEC’in baskı kurma ve hızlı geçiş oynama biçiminde de önemli bir rol üstlenmesi gerekecek. Bu da onu Schreuder’in yoğun oyun tarzında kilit bir figür haline getiriyor.

Kim olumlu anlamda sürpriz yapacak?

Clement Bischoff, Eredivisie sezonunun sürprizlerinden biri olabilir. Red Bull Salzburg’dan kiralanan kanat oyuncusu doğrudan ilk 11 için güçlü bir aday gibi görünüyor ve NEC’te kendini daha üst seviyede gösterme fırsatı bulacak.

Danimarka genç milli takımı oyuncusu ayrıca Schreuder’in çalışmayı sevdiği profile de uyuyor: hızlı ve derin koşu tehdidi yüksek oyuncular. Bischoff Hollanda futboluna kolay uyum sağlarsa, ligin flaş isimlerinden biri haline gelebilir.

Sezon ne zaman başarılı sayılır?

NEC geçen sezonu üçüncü sırada tamamlasa da resmi hedef değişmedi: ilk sekize girmek ve yeniden Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek. Schreuder kısa süre önce bunu böyle ifade etti. Bu mütevazı bir hedef gibi görünse de, çift kulvardaki program ve değişen beklentiler düşünüldüğünde son derece gerçekçi.

Schreuder’in gözünde bu sezonun ana konusu teyit vermek. Bunu yeniden üçüncü olarak değil, NEC’in Hollanda futbolunun üst orta sınıfıyla kalıcı biçimde rekabet edebildiğini göstererek yapmak gerekiyor.

(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Tjaronn Chery. Bu ödülün diğer adaylarından Nejasmic elde tutulamayacak ve bu transfer döneminde daha sonra ayrılacak. Chery, 38 yaşında olmasına rağmen hâlâ NEC’in yaratıcı beyni. Geçen sezon zaman zaman çok şık gollerle takımı sırtladı ve gelecek sezonda da kulüp için son derece önemli olmaya devam edecek.

En büyük hayal kırıklığı: Emre Mor. Mor büyük bir yeteneğe sahip, ancak bunu son yıllarda uzun bir dönem boyunca nadiren gösterebildi. NEC’te kariyerine yeniden hayat verme şansı bulacak, ancak rekabet çok yüksek olduğu için ilk 11’de kendine yer açamayacak.

En iyi transfer: Dusan Tadic. NEC, Tadic ile çok büyük bir deneyimi kadrosuna kattı. Schreuder’in oyun tarzı Sırp oyuncuya biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Kanatlarda artık doksan dakika boyunca her şeyini veremeyebilir, ancak santrfor olarak çok büyük değer katacak.

Gol kralı: Chery geçen sezon zaten NEC’in en üretken oyuncularından biriydi ve ayrıca penaltıları da o kullanıyor. Müthiş vuruş tekniğiyle takımın en golcü ismi olacak; özellikle de Linssen ile Tadic santrfor pozisyonunda dönüşümlü oynayacağı için.

Avrupa sonucu: Avrupa Ligi çeyrek finali. NEC, Şampiyonlar Ligi play-off turuna ulaşacak ancak burada FK Bodø/Glimt karşısında (ne yazık ki) kıl payı yetersiz kalacak. Nijmegen ekibi daha sonra Avrupa Ligi grup aşamasında ikna edici bir performans sergileyecek ve çeyrek final son durak olacak.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: Beşincilik. Daha ağır fikstür ve bazı kilit isimlerin ayrılığı nedeniyle yeni bir üçüncülük zorlu bir görev olacak. Yine de NEC, yeniden Avrupa kupaları bileti alabilecek kadar kaliteye hâlâ sahip.

Diğer sezon öncesi değerlendirmeleri

Eredivisie’de ilk hafta öncesinde bu hafta tüm on sekiz kulübü mercek altına alıyoruz. Aşağıda şu ana kadar yayımlanan kulüp değerlendirmelerini bulabilirsiniz:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

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