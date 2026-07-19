NEC, 20 yaşındaki forvetin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı

Mounir Boualin’in haberine göre, NEC ve RB Salzburg, Clement Bischoff’un kiralanması konusunda genel hatlarıyla sözlü bir anlaşmaya vardı. Nijmegen kulübü böylece kadrosuna bir takviye daha katmış oldu.

Transfer muhabirinin verdiği bilgiye göre, Danimarkalı oyuncu önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçecek. Bu kontrolde herhangi bir sorun çıkmazsa, Bischoff bir sezonluk kiralık olarak Salzburg'dan transfer edilecek.

Basar Önal'ın 12 milyon euro (bonuslar hariç) karşılığında OSC Lille'e transfer olmasının ardından Nijmegen ekibi, forvet hattı için acil takviye arayışındaydı.

Bischoff, 2025 yılında Brøndby IF'den transfer olan yirmi yaşındaki bir forvet. Salzburg, onu o dönemde iki milyon avroya kadrosuna katmıştı.

Avusturya Bundesliga’da bu sezon oynadığı on beş maçta sadece 485 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında bir gol attı ve üç asist yaptı.

NEC, bu transfer döneminde daha önce Vitesse’den Adam Tahaui ve Fortuna Sittard’dan Kaj Sierhuis ile forvet hattını güçlendirmişti. Bischoff da şimdi kiralık olarak bu kadroya katılıyor.

Bunun yanı sıra, Nijmegen ekibi serbest oyuncu statüsündeki Dusan Tadic’i de kadrosuna katacak gibi görünüyor. Voetbalzone, Pazar sabahı Sırp forvetin transferinin çok yakın olduğunu bildirdi.