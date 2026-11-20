UEFA Uluslar Ligi çeyrek final kurası, Almanya ile Belçika'yı karşı karşıya getirdi. Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya ile yıldız oyuncusu Erling Haaland önderliğindeki Norveç'ten kaçınan Jürgen Klopp'un öğrencileri, şampiyonluk yolunda zorlu bir sınavla karşı karşıya.

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Kura çekimi cuma günü UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı.

Alman Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, kuradan memnun olduğunu dile getirerek merakla beklenen karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı. Klopp, rakibin gücünü ve UEFA Uluslar Ligi'nde ortaya koyduğu performansı kabul ederken Belçika'nın büyük deneyime ve yüksek potansiyele sahip bir oyuncu grubuna sahip olduğunun da altını çizdi.

Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü, kurayı değerlendirirken "Bild" gazetesine şunları söyledi: "Kuradan memnunum ve Belçika ile karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Güçlü bir rakip, ayrıca yeni bir teknik direktörleri de var ve Uluslar Ligi'nde harika bir performans sergilediler. Bazı oyuncuları iyi tanıyorum." Klopp bu sözlerle Belçika kadrosundaki isimleri ve teknik kapasitelerini yakından tanıdığına işaret etti.

Klopp'un dikkatini çeken en önemli isimlerden biri, Manchester City'nin eski yıldızı Kevin De Bruyne oldu. Klopp, Belçikalı oyuncuyu "Premier Lig'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri" olarak nitelendirerek övgüler yağdırdı ve ekledi: "Hâlâ iyi bir oyuncu... ne yazık ki." Klopp bu sözlerle Belçikalı oyun kurucunun Alman Milli Takımı için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

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Çeyrek finalin ilk maçları ve rövanşlarının 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında oynanması planlanıyor. Lig aşamasında grubunu lider tamamlayan Almanya, rövanş maçına kendi sahasında çıkacak.

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Dört galip takım, aynı yılın 7-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve ev sahibi ülkesi henüz belirlenmeyen finaller turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Belçika eşleşmesi için heyecanlı olsa da Klopp, Alman Milli Takımı'nın şampiyonluklar için gerçek anlamda mücadele edebilecek seviyeye ulaşmadan önce daha çok çalışması gerektiğinin farkında. Takımının henüz gelişim projesinin başında olduğunu vurgulayan Klopp, "Gelişim sürecinin başında olduğumuzun tamamen farkındayız. Bu olumlu ivmeyi korumak istiyoruz ve yapılması gereken çok şey var" dedi. Klopp böylece önümüzdeki dönemde yapılanmayı sürdürmenin ve performansı geliştirmenin gerekliliğine işaret etti.

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Diğer çeyrek final eşleşmelerinde Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Norveç ile karşılaşacak. İspanya ile Fransa ise Dünya Kupası yarı finalinin anılarını canlandıracak bir maçta yeniden karşı karşıya gelirken Hollanda da Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Böylece gözler, Avrupa şampiyonluğu yarışının çehresini belirleyecek zorlu eşleşmelere çevrildi.

Alman Milli Takımı'nın finale giden yolu da netleşti. Almanya, Belçika'yı geçmesi halinde yarı finalde İngiltere-Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Finaldeki diğer takım ise İspanya-Fransa maçının galibi ile Hollanda-Portekiz eşleşmesinden tur atlayan takım arasındaki karşılaşmada belli olacak. Bu tablo, belirleyici turlarda dev eşleşmelerin kapısını aralıyor.