Barcelona; erkek ve kadın futbol takımlarının yanı sıra basketbol, hentbol, futsal ve tekerlekli paten hokeyinden oluşan dört profesyonel branşıyla birlikte, kendisini dünya çapında eşsiz bir kulüp hâline getiren çok sayıda amatör spor takımına sahip olmayı sürdürüyor.

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Sport gazetesinin haberine göre bu branşlar arasında atletizm, çim hokeyi, erkekler voleybolu, ragbi, artistik buz pateni ve buz hokeyi yer alıyor. Bunlara ek olarak, iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Unes Barcelona ile tekerlekli sandalye basketbolu ve CVB Barcelona ile kadınlar voleybolu takımları da bulunuyor.

Öte yandan kulüp; beyzbol, bisiklet, Dragons takımıyla yapılan anlaşma kapsamında yürütülen Amerikan futbolu, plaj futbolu, kadınlar basketbolu, judo, cimnastik ve artistik tekerlekli paten gibi diğer branşlardaki faaliyetlerine son verdi. Yaklaşık bir asırdır kulüpte yer almayan tenis ve yüzme de bu branşlar arasında bulunuyor.

Yeni Camp Nou'nun inşaat çalışmaları ve Espai Barça projesi, buz hokeyi şubesini doğrudan etkiledi. Barcelona Kulüp Müzesi'nin 7 Haziran 2023'te eski buz pateni pistinin bulunduğu tesise taşınmasının ardından şube, sahasız kaldı.

7 lig şampiyonluğu ve 6 Kral Kupası zaferi bulunan takım, son üç sezondur maçlarını oynayabileceği bir sahaya sahip değildi.

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Barcelona, 2023-2024 sezonunda iç saha maçlarını başka pistlerde oynadı ve yarı finalde Majadahonda'ya galibiyetlerde 3-1'lik skorla yenildi. Ardından bir sonraki sezon faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Geçen sezon ise tüm maçlarını deplasmanda oynayarak geri dönen takım, mücadeleyi beşinci sırada tamamladı.

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Takımın 2025-2026 sezonunda yeniden mücadeleye katılmasıyla birlikte Juan Laporta, şubeye yeni bir buz pateni pisti sözü vermişti.

Bazı haberlerde pistin, şehrin kuzeyinde, Barselona Üniversitesi'ne ait Zona Universitària metro istasyonunun ilerisinde inşa edileceği konuşuldu.

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Durum, bir yıl öncesine göre çok daha iyiydi. O dönemde 2024-2025 sezonunda mücadele etmeme kararı, takımın tamamen kapatılabileceği endişesini doğurmuştu. Bu da kulübün, İspanya'da pek popüler olmayan ama birçok ülkede büyük tutku ve heyecan uyandıran bir branştaki şubesini kaybetmesi anlamına gelecekti.

Buna rağmen Laporta ve yönetim kurulu, bu sözleri gerçeğe dönüştürmek için çalıştı. Müze, çalışmalar tamamlandıktan sonra Camp Nou'ya dönme ihtimali öncesinde eski buz pateni pistinde bulunurken, tüm işaretler bu tesisin, iki yeni tesisin inşası tamamlandığı takdirde, mevcut Palau Blaugrana ile birlikte bir gün yıkılacağına işaret ediyor.

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Barcelona'nın yeni geçici buz pateni pisti, geçen 6 Mayıs'ta, L'Hospitalet de Llobregat'ta, Diagonal Caddesi ile Ernest Lluch metro istasyonu arasında, Barselona Üniversitesi'ne ait spor tesisleri bölgesindeki kalıcı yerinde resmen açıldı.

Spotify Camp Nou'ya yaklaşık 20 dakikalık yürüme mesafesindeki tesisin açılış törenine, o dönem kulüp başkanlığı görevini yürüten Rafa Yuste başkanlık etti.

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Ve nihayet Barcelona, geçen 19 Eylül'de kendi sahasında maç oynamaya geri döndü. San Sebastián ekibi Txuri Urdin'i ağırlayan Katalan takımı, bayram havasında geçen karşılaşmadan İsveçli oyuncu Zik Bak'ın iki golüyle 4-0 galip ayrıldı.

İskandinav oyuncu Bak, takımın bu sezon öncesinde gerçekleştirdiği en dikkat çekici 3 transferden biri. Diğer ikisi, maçın kalan iki golünü paylaşan ABD'li Jarrett Walker ve Slovak Lubomir Sandor.

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Teknik direktör Arturo Guerra yönetimindeki Katalan ekibi, oynanan 7 maçın ardından 16 puanla ikinci sırada bulunuyor ve olağanüstü bir performans sergileyerek 6 maçının tamamını kazanan Jaca'nın 2 puan gerisinde yer alıyor.

Jaca, farklı kalitede bir kaleciye, Finlandiyalı Juho Järvinen'e güveniyor. Järvinen, 6 maçta kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Bu gollerden biri, rakip takımın hücuma ekstra bir oyuncu sürdüğü için kalecisiz oynadığı bir maçta geldi.

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Barcelona buz hokeyi takımının kendi sahasında maç oynamaya dönüşünün yarattığı büyük heyecan, tribünlerin kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle çok sayıda taraftarın tesisin dışında kalmasına yol açtı.

Bu nedenle o tarihten bu yana, yalnızca bir işlem ücreti ödenerek kulübün internet sitesi üzerinden koltuk rezervasyonu yapılması zorunlu hâle geldi.