Real Madrid'in Fildişi Sahilli oyuncusu Yan Diomande, bu sezon gol ve asist katkısıyla dikkat çeken bir başarıya imza atarak Kraliyet ekibinin tüm yıldızlarını geride bırakıp göz kamaştıran formunu sürdürdü.

Diomande, bugün Pazar günü oynanan La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid'in Racing Santander karşısında 3-0 kazandığı maçta ceza sahası dışından füze gibi bir gol kaydederek galibiyete katkıda bulundu.

Böylece Diomande, "As" gazetesinin aktardığına göre, bu sezon tüm kulvarlarda dört ya da daha fazla gol atıp dört ya da daha fazla asist yapmayı başaran tek Merengue oyuncusu oldu.

Diomande'nin göz dolduran performansı bununla da sınırlı kalmadı; zira bu sezon ceza sahası dışından iki gol kaydeden ilk Real Madrid oyuncusu da oldu. Bu, hücumdaki çok yönlülüğünü ve farklı pozisyonlardan fark yaratabilme kabiliyetini bir kez daha teyit etti.

Fildişi Sahilli oyuncu, Real Madrid forması altında dört golünü isabetli yalnızca altı şutla kaydederek olağanüstü bir golcülük verimi ortaya koydu; bu da kaleye karşı yüksek isabetini ve eldeki fırsatları mümkün olan en iyi şekilde değerlendirme becerisini yansıtıyor.

"As" gazetesi, Diomande'nin performansı ve golleri hakkında şu yorumu yaptı: "Ne defans oyuncusu ama".

Diomande, sezon başından bu yana gerek gol atma gerek asist yapma noktasında Real Madrid'le dikkat çeken performanslar sergiliyor; hızı, hareketlilik kabiliyeti ve rakip kalesini tehdit edebilmesi sayesinde Kraliyet ekibinin kadrosundaki en öne çıkan hücum unsurlarından biri haline geldi.

Diomande, Brezilyalı Vinicius Junior'ın ceza nedeniyle Real Madrid'den uzak kalmasını değerlendirip hücum yeteneklerini sergilemek için daha büyük bir fırsat yakaladı ve Brezilyalı yıldızın yokluğunun bıraktığı boşluktan yararlanarak dikkatleri üzerine çeken göz dolduran performanslar ortaya koymayı başardı. Böylece Kraliyet ekibinde daha büyük bir rol üstlenmeyi hak ettiğini kanıtladı ve kendini mümkün olan en iyi şekilde ispatladı.