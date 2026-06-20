Alman kulübü Bayern Münih, Fransız yıldızı Michael Olesi’nin geleceği hakkında giderek artan spekülasyonlara son verdi ve Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer ilgisine rağmen en değerli oyuncusundan kesinlikle vazgeçmeyeceğini vurguladı. Olesi’nin piyasa değeri, 2026 Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansının ardından roket gibi yükseliyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Bavyera kulübünün yönetimi, başta Real Madrid ve Paris Saint-Germain olmak üzere ilgilenen kulüplere, yetenekli kanat oyuncusunun hiçbir bedel karşılığında satılık olmadığını bildirdi. Bu açık mesaj, Münih'in dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden birini elinde tutma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Olisé, devam eden Dünya Kupası’nın en göze çarpan yıldızlarından biri haline geldi; Bayern ile geçirdiği sezon boyunca sergilediği performansı tek bir maçta teyit etmesi, onu eşsiz bir oyuncu ve varlıklarını yüksek profesyonellikle yöneten Alman yönetimin gözünde paha biçilemez bir hazine haline getirdi.

Dikkat çeken bir gelişmede, Alman kaynaklar, herhangi bir kulübün Olise transferi için ciddi bir şekilde pazarlık yapmak isterse, Bayern’in 2017 yılında Paris Saint-Germain’in Brezilyalı yıldız Neymar’ı Barcelona’dan transfer etmek için ödediği 222 milyon avroluk rekoru aşarak tarihe geçmekten çekinmeyeceğini belirtti.

Real Madrid ise Arjantinli forvet Julian Alvarez’i kadrosuna katmak için 150 milyon avroluk resmi bir teklif sunmuştu. Bu hamle, takımı bir dünya yıldızıyla güçlendirmeyi hedefleyen kulüp başkanı Florentino Pérez’in seçim vaadini yerine getirdiği şeklinde değerlendirildi. Ancak Real Madrid, Bayern'in kararlı tutumu karşısında Oliisi'yi kadrosuna katmanın artık neredeyse imkansız olduğunu fark etti.

Alman kulübü, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen küresel talebin artması nedeniyle önümüzdeki dönemde oyuncuyla masaya oturarak sözleşmesini yeniden müzakere etmeyi ve mali koşullarını iyileştirmeyi planlıyor. O, şu anda belki de dünyanın en çok talep gören oyuncusu haline geldi.

Haberlere göre, Oulisi’nin Dünya Kupası’nda sahada geçirdiği her dakika, piyasa değerini istikrarlı ve hızlı bir şekilde artırıyor; bu da, top kontrolünde olağanüstü becerilere sahip olan oyuncunun değerini ikiye katlamak için Dünya Kupası’nı ideal bir platform haline getiriyor.

Şu anki kararlı tutuma rağmen, yaz transfer dönemi hâlâ uzun ve her türlü olasılığa açık. Özellikle de oyuncunun kendisi ayrılmakta ısrar ederse, bu durum Bayern’i yıldızını elinde tutmak ile oyuncunun Avrupa’nın devlerinden birinde yeni bir mücadeleye atılma arzusu arasında zor bir ikilemle karşı karşıya bırakabilir.