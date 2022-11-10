NE OLMUŞTU? | "Erling Haaland'dan forma istedim, gülüp uzaklaştı" Reece Styche, Norveçli yıldızı ele verdi

Manchester City'nin Norveçli yıldızı, bir çocuğu mutlu etme fırsatını nasıl geri çevirmişti?

Norveç, Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık ile karşılaşmıştı

Haaland hat-trick yapmıştı

Cebelitarık kaptanı, Norveçli yıldızdan forma istedi ancak alamadı

NE OLDU? Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Norveç, Cebelitarık'ı ilk maçta 3-0 mağlup etmişti. Rövanş maçında ise Erling Haaland hat-trick yaparken Norveç yine 5-1 galip gelmişti. Stourbridge'in forveti Reece Styche, Erling Haaland'ın Cebelitarık kaptanının oğlu için istediği forma teklifini kabul etmediğini anlattı.

NE OLMUŞTU? Birçok futbolcu şüphesiz ki Avrupa'nın gözde forveti Erling Haaland ile bir maçın ardından formasını değiştirmek ister. Ancak 7 Eylül 2021'de oynanan ve 5-1 Norveç üstünlüğüyle biten Dünya Kupası elemelerinde bu şekilde olmamış. Cebelitarık oyuncuları, Mart 2021'de oynadıkları maçta kaptanlarının ricasını geri çeviren Erling Haaland'ı hat-trick yapmasına rağmen görmezden gelmişler.

NE SÖYLENDİ? The Sun'a konuşan Cebelitarık oyuncusu Reece Styche, Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta, Norveçli yıldızın formasını neden istemediklerini şu sözlerle anlatmıştı:

"Hiçbirimiz Erling Haaland'ın formasını istemeyerek ona gereken payı verdik. Geçen maçta kaptanımız Roy Chipolina, Haaland'ın formasını istedi. Norveç 3-0 kazandı ama Haaland gol atamamıştı. Bir saat sonra da oyundan çıktı ve biraz morali bozuktu."

"İkisi de televizyon röportajlarını yaptıktan sonra, Roy, Haaland'a, 'Benim küçük oğlum senin büyük bir hayranın, sakıncası yoksa formamızı değiştirebilir miyiz?' dedi. Haaland ona baktı, güldü ve gitti!"

"Pek çok şeyi satın alabilir ama klas satın alamaz. Belki de röportaj kafasını kurcalamıştır. Ancak ne olursa olsun küçük bir çocuğun gününü, ayını, yılını mutlu etme şansı vardı ve hayır dedi. Bu yüzden kimse onun formasını Oslo'da istemedi."

İKİ TAKIM İÇİN SIRADA NE VAR? Dünya Kupası için geri sayım başlarken hem Norveç hem de Cebelitarık turnuvada yer almıyor.