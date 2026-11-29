Bayern Münih, golcüsü Harry Kane'in sakatlığı hücum hattını güçlendirmek için acil çözümler aramayı zorunlu kılınca, forvetteki sayısal eksiklik krizini aşmak için tanıdık bir isme yönelmeyi düşünüyor. Takımın eski golcüsü Kamerunlu Eric Maxim Choupo-Moting, devre arası transfer döneminde Allianz Arena'ya dönüşü gündemde olan seçenekler arasında öne çıkıyor.

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Alman gazeteci Florian Plettenberg'in aktardığına göre Choupo-Moting, Bavyera ekibine geri dönmeye sıcak bakıyor. ABD ekibi New York Red Bulls ile sözleşmesi sona ermek üzere olan oyuncu, önümüzdeki ocak ayında serbest kalacak.

Bayern yönetimi, oyuncuyla mevcut sezonun sonuna kadar anlaşma ihtimalini değerlendiriyor. Choupo-Moting'in hücumda ek bir seçenek olması hedefleniyor, ancak Harry Kane için mutlaka uzun vadeli bir alternatif olması beklenmiyor.

Tanıdık bir dönüş

Kamerunlu forvet, Bayern Münih'teki atmosferi iyi tanıyor. 2020'de Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak gelen oyuncu, 4 sezon boyunca bu formayı giydi.

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Alman devindeki serüveni boyunca 122 maçta 38 gol kaydeden Choupo-Moting, hücumda ürettiği çözümlerle farklı dönemlerde takım için faydalı bir seçenek oldu.

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Choupo-Moting 37 yaşında, ancak haberlere göre fiziksel olarak hâlâ iyi durumda. Deneyimli golcünün takımda sınırlı bir rolü kabul etmeye de hazır olduğu belirtiliyor. Bu da Harry Kane sahalara döndükten sonra bile yedek kulübesinde ek bir seçenek sunabilmesini sağlayacak.

Bu nokta, Bayern'in hesaplarında önem taşıyor. Zira kulüp, İngiliz golcüsüyle ilk 11'deki yeri için rekabet edecek bir forvetten çok, onun yokluğunda boşluğu doldurabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

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Menajer topu Bayern'e attı

Choupo-Moting'in menajeri Roger Wittmann ise dönüş ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Ancak kulübün oyuncuyu ve kapasitesini önceden tanıdığını hatırlatarak son kararın Bayern Münih yönetimine ait olduğunu vurguladı.

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Wittmann, Bild'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Karar vermek Bayern Münih'e kalmış, bu konuda bir tavsiyede bulunmamıza gerek yok. Onu çok iyi tanıyorlar, yıllarını her gün takımın soyunma odasında geçirdi.”

Wittmann şöyle devam etti: “Nasıl bir insan ve nasıl bir oyuncu alacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden Bayern'in doğru kararı vereceğini ve ocak ayında uygun forveti bulacağını düşünüyorum.”

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Hücumdaki kriz Kompany'yi zorluyor

Bu hamleler, teknik direktör Vincent Kompany'nin elindeki hücum seçeneklerinde yaşanan belirgin bir kriz sırasında gündeme geliyor. Bayern'in şu anda A takımda hazır yalnızca bir forveti bulunuyor. Özellikle bazı oyuncuların sakatlıklar nedeniyle forma giyememeye devam etmesiyle bu durum, önümüzdeki dönemde alternatif sağlamak için ek bir transferi zorunlu kılıyor.

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Bavyera ekibinin endişeleri sayısal eksiklikle sınırlı değil. Bundesliga'daki son 4 maçında yalnızca bir galibiyet alan takımın ligdeki sonuçları da düşüşte. Bayern, devre arasındaki hamlelerinin hücumda istikrarı yeniden sağlamasına yardımcı olmasını umuyor. Takımdaki geçmiş tecrübesi ve kulübün atmosferini tanıması göz önüne alındığında Choupo-Moting'in dönüşü hızlı ve görece düşük riskli bir çözüm olabilir, ancak son karar hâlâ kulüp yönetiminin elinde.