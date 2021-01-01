Ndombele, Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar için Pogba'dan yardım istemiş

Geçmişte Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan Tanguy Ndombele, o dönemlerde Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'dan yardım istediğini ifade etti

Tottenham'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele, Jose Mourinho ile geçmişte yaşadığı sorunlar ve vatandaşı Paul Pogba ile yaptığı sohbeti açıkladı. Portekizli teknik adamla ilk başlarda zor dönemler geçiren başarılı orta alan oyuncusu son dönemde durumu tersine çevirdi.

Manchester United'dan ayrılmasının üstünden tam bir yıl geçtikten sonra Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho, Kırmızı Şeytanlar'da görev yaparken Paul Pogba ile sorunlar yaşamıştı. Portekizli çalıştırıcı Ndombele'yi de bir Burnley maçı sonrası ağır sözlerle eleştirmişti.

Morinho ile sorun yaşadıktan sonra vatandaşı Pogba'dan yardım istediğini söyleyen Ndombele Football London'a; "Bu konu hakkında konuştuk. Durumlarımız farklı olduğu için bana herhangi bir tavsiyede bulunmadı. Onun da Mourinho ile çalıştığı ve sorunlar yaşadığı doğru ancak deneyimlerimiz aynı değil. Her ilişkinin kendine has özellikleri var." diye konuştu.

Adaptasyon sorunu çekti

Tanguy Ndombele, 2019 yılında 60 milyon euro bonservis bedeli ile Tottenham'a transfer oldu. İngiltere'de ilk başlarda zor zamanlar geçirdiğini açıklayan yıldız oyuncu; "İnanılmaz derecede zordu. Fransa'daki arkadaşlarımı çağırdığımı ve hatta geri dönmek istediğimi hatırlıyorum. Ancak buna alışmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Başarısız olmamaya kararlı olduğunu belirten başarılı oyuncu şunları ekledi; "Zihinsel olarak güçlendim. Geçen sezon çok fazla sakatlık yaşadım, ki buna alışkın değilim ve bir salgın yaşandı. Bu gibi zamanlarda kendini sadece güçlendirebilirsin"

Ndombele bu sezono Tottenham formasıyla sahaya çıktığı 33 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı. İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham, 25 maçta topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.