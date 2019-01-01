Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti belli oldu

Trabzonspor'un Badou Ndiaye'yi 1.5 yıllığına kiralama konusunda kulübü Stoke City ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre Bordo Mavililer, devre arası gelmeden ilk transferini yaptı. Uzun süredir Badou Ndiaye için görüşmelerde bulunan Yönetimi, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına kiraladı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun 4 Ocak’ta Antalya’da başlayacak kampa katılması bekleniyor.

Kadro maliyetini düşürmek için devre arasında en az 4-5 oyuncusunu gönderecek olan İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmaya göre, Ndiaye’nin tüm maaşını Trabzonspor karşılayacak.

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Championship ekibinde garanti ücret olarak yaklaşık 2 milyon euro kazanan Ndiaye’nin, Fırtına’ya yarım sezonluk maliyeti 1 milyon euro’yu geçmeyecek.

Transfer 4 Ocak’ta açılıyor

Futbol Fedarasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi 4 Ocak tarihi ile başlıyor. Aynı tarihte Bordo Mavililer, Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarına start verecek. Ndiaye’nin devre arası kampında takıma katılması bekleniyor.