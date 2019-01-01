N'Diaye’nin geleceği belirsiz

Galatasaray’ın Stoke City’den kiraladığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Badou N'Diaye’nin geleceği hakkında menajeri açıklamalarda bulundu.

’ın Stoke City’den kiraladığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Badou N'Diaye’nin geleceği hakkında menajeri açıklamalarda bulundu.

’de 18 maça çıkan Senegalli futbolcu 3 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkıda bulunmayı başardı.

Ajansspor haberine göre N'Diaye’nin menajeri William D’Avila, Radyospor kanalında yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’a yaptığı açıklamada, oyuncunun Stoke City’e dönmeyeceğini, Galatasaray’da mutlu olduğunu ancak şu anda ligin kalan 8 haftasını iyi tamamlamaya öncelik verdiğini belirtti.