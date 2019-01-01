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Galatasaray

Ndiaye'nin alternatifi Rusya'da bulundu

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Getty
Galatasaray, sezon sonunda kiralık anlaşması sona erecek olan Badou Ndiaye'nin alternatiflerine bakmaya başladı.

Sarı kırmızılılar gelecek sezon için transfer harekatına şimdiden başladı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray, 28 yaşındaki Rus futbolcu Alan Dzagoev'i transfer listesinin başına koydu.

CSKA Moskova forması giyen Alan Dzagoev'in sezon sonunda Rus ekibiyle olan sözleşmesi bitiyor.

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Galatasaray'ın 28 yaşındaki Rus futbolcudan randevu istediği ve hafta içinde oyuncuyla görüşecekleri iddia edildi.

Dzagoev, bu sezon CSKA Moskova forması ile 11 maça çıktı.

 

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