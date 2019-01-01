Ndiaye'nin alternatifi Rusya'da bulundu
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Sarı kırmızılılar gelecek sezon için transfer harekatına şimdiden başladı.
Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray, 28 yaşındaki Rus futbolcu Alan Dzagoev'i transfer listesinin başına koydu.
CSKA Moskova forması giyen Alan Dzagoev'in sezon sonunda Rus ekibiyle olan sözleşmesi bitiyor.
Galatasaray'ın 28 yaşındaki Rus futbolcudan randevu istediği ve hafta içinde oyuncuyla görüşecekleri iddia edildi.
Dzagoev, bu sezon CSKA Moskova forması ile 11 maça çıktı.