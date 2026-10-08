NBA yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, kulüp ve basketbolcunun bir açıklamayla duyurduğu üzere Atlético Madrid'in hissedar grubuna katıldı.

Gilgeous-Alexander, son iki sezonda Amerikan basketbol ligi NBA'de MVP seçildi. Point guard olan oyuncu ayrıca dört kez NBA All-Star oldu ve geçen yıl Oklahoma City Thunder ile şampiyonluk yaşadı.

Şu anda 28 yaşında olan Gilgeous-Alexander, Toronto'da büyüdü ve Kentucky Üniversitesi'nde geçirdiği bir sezonun ardından NBA draftı yoluyla Los Angeles Clippers'a katıldı. Bir yıl sonra (2019) ise OKC'ye transfer oldu.

Mart 2026'da NBA tarihinin en uzun süre kırılamayan rekorlarından birini kırdı. Gilgeous-Alexander, üst üste 127 maçta en az 20 sayı attı. Böylece bunu arka arkaya 126 maçta başaran efsane Wilt Chamberlain'in rekorunu geride bıraktı.

Gelecek maçlar ALA La Liga 10:15 ATM

Ayrıca, üst üste dört sezonda maç başına en az 30 sayı ortalaması tutturup yüzde 50'nin üzerinde şut isabeti yakalayarak Chamberlain ve Michael Jordan'ın bir rekoruna da ortak oldu.

"Atlético Madrid'in hissedar grubuna resmen katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye yazdı Kanadalı oyuncu. "Bu, Avrupa futbolunun zirvesinde uzun bir geçmişe sahip bir kulüp ve geleceğinin bir parçası olma fırsatı için minnettarım."

Atlético ise bu sırada LaLiga'nın yeniden başlamasına odaklanmış durumda. Los Colchoneros cumartesi günü Deportivo Alavés deplasmanına çıkacak. Diego Simeone'nin ekibi, yedi maç sonunda topladığı 16 puanla sezona oldukça iyi başladı. Hatasız lider Barcelona'nın ise beş puan gerisinde.



