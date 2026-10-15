Pablo Torre bunu Front Office Sportsun "Tuned In" programında duyurdu. Torre'ye göre NBA takım sahipleri bile King'in neredeyse meşhur hâle gelen helikopter uçuşları nedeniyle kendisiyle iletişime geçti. Bunun nedeni şu: LeBron şu anda New York'ta yaşıyor ve helikopterle düzenli olarak Philadelphia'daki 76ers'a gidiyor. Yıldız oyuncu, takıma bu sezon arasında katıldı.

Front Office Sportsun aktardığına göre 41 yaşındaki LeBron, bir haftada New York ile Philadelphia arasında 12 gidiş-dönüş uçuşu yaptı. TMZye göre maliyet 6.000 ila 9.000 dolar. James'in sözcüsüne göre uçuşlara Fanatics şirketi sponsor oluyor. Bu, yaklaşık üç yıl önce imzalanan ve LeBron'a Fanatics'e ait özel uçaklara, şirket jetlerine veya helikopterlere erişim sağlayan anlaşmanın bir parçası.

Fanatics, LeBron'un resmî koleksiyon kartlarını ve imzalı koleksiyon ürünlerini üretme ve dağıtma konusunda münhasır haklara sahip. LeBron ayrıca Fanatics'e ait moda markası Mitchell & Newsse ortak yatırımcı olarak katıldı. LeBron'un günlük uçuşlarında Fanatics markasını taşıyan bir helikopter kullandığı belirtiliyor.

Pablo Torre, LeBron James'in uçuşlarını neden araştırmak istiyor?

Gerçekten yalnızca şirketin sponsorluğu söz konusuysa LeBron açısından bir sorun yok. Ancak LeBron'un iki yılda 8 milyon doların biraz altında kazandığı 76ers'ın uçuşlara maddi katkıda bulunması hâlinde durum farklı olur. Torre'nin şimdi inceleyip araştırmak istediği de tam olarak bu.

Torre, "Bana bu haberi gönderip 'Bu nedir?' diye soran takım sahiplerinden ihbarlar alıyoruz" dedi ve ekledi: "Bu haberle çok ilgilendiğimizi açıkça söylüyoruz. Elbette bunun hem iyi bir haber olma hem de ligin ilgisini çekebilecek bir konu olma ihtimalini tüm yönleriyle inceliyoruz."

Torre, Los Angeles Clippers'ın süperstar Kawhi Leonard için maaş sınırını aşmasına ilişkin araştırmalarıyla büyük bir skandalın fitilini ateşlemişti. Bunun üzerine NBA soruşturma başlatmış ve eylülde oldukça ağır cezalar vermişti.

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Aspiration skandalında Clippers ve Kawhi Leonard'a hangi cezalar verildi?

Clippers, 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 yıllarındaki ilk tur draft haklarını bırakmak zorunda kaldı. Bu nedenle Torre cezayı "NBA tarihinin en ağır cezası" olarak nitelendirdi. Kulüp ayrıca 30 milyon dolar para cezası ödemek zorunda. Takım sahibi Steve Ballmer bir yıl, Clippers Başkanı Lawrence Frank ise altı ay görevden uzaklaştırıldı.

Kawhi de NBA'e 700.000 dolar geri ödemek zorunda kaldı. Eski danışmanı "Uncle Dennis" ise beş yıl boyunca bir oyuncu, personel veya çalışan adına NBA takımlarıyla iletişime geçemeyecek ve iş yapamayacak.

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