Nazım Sangare sezonu kapattı mı?

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Nazım Sangare ameliyat oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Erol Bulut'un ardından göreve gelen Emre Belözoğlu ile çıkışa geçen sarı - lacivertlilerde Altay Bayındır'ın ardından bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi.

Fenerbahçe'den açıklama

Sarı - lacivertli kulüp Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada sakatlanan milli oyuncu hakkında bir açıklama yaptı.

"Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

En az iki hafta forma giyemeyecek olan Nazım Sangare'nin sezonun kalan kısmında oynayıp oynayamayağı belli değil.

Nazım Sangare bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen başarılı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 19, Türkiye Kupası'nda ise iki karşılaşmada görev yaptı. Nazım, bu karşılaşmalarda bir gol ve bir asist üretti.

Altay Bayındır sezonu kapatmıştı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır geçtiğimiz günlerde antrenmanda şut çalışması sırasında elinden sakatlanmıştı. Ameliyat edilen başarılı oyuncunun sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan haftalarda Alanyaspor (D), BB Erzurumspor, Ankaragücü (D), Sivasspor ve Kayserispor (D) ile karşılaşacak.