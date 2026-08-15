Olympique Marsilya'nın Faslı savunmacısı Nayef Aguerd, yaz transfer döneminde Real Sociedad'a transferinin suya düşmesinin nedenleri hakkındaki tartışmalara nokta koydu; transferin başarısız olmasının ardında tıbbi bir sorunun bulunduğunu kesin bir dille reddetti ve tabi tutulduğu testlerin başarıyla tamamlandığını ve her iki kulübün de onayını aldığını vurguladı.

Aguerd, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Real Sociedad'a transferi öncesinde tabi tutulduğu tıbbi testlerin "yolunda gittiğini" ve her iki kulüp tarafından da onaylandığını belirterek, anlaşmazlığın sağlık durumuyla ilgili olmadığını, sahalardan uzak kaldığı bir dönemin ardından müsabakalara dönüş şekliyle ilgili olduğunu ifade etti.

59 kez milli forma giyen Faslı savunmacı, kasık bölgesinden geçirdiği ameliyatın ardından tam fiziksel hazırlığını yeniden kazanabilmek için oyuna kademeli olarak dönmek istediğini, buna karşın Peregrino Matarazzo yönetimindeki Real Sociedad teknik ekibinin ise kendisine derhal güvenmek istediğini açıkladı.

Aguerd, sahalara dönüş programı konusundaki görüş ayrılığının transferin akamete uğramasının gerçek nedeni olduğunu vurgulayarak, teknik direktörün duruşuna saygı duyduğunu ve müzakerelerin çökmesine yol açan herhangi bir kişisel ya da tıbbi anlaşmazlığın bulunmadığının altını çizdi.

İspanyol basınında yer alan haberler, Faslı oyuncunun Real Sociedad'a transferinin başarısızlığını tıbbi kontrol sırasında ortaya çıkan fiziksel bir sorunla ilişkilendirmişti; ancak Aguerd bu iddiayı reddederek, meselenin yalnızca hazırlığını kademeli ve güvenli biçimde yeniden kazanmasına uygun protokol üzerinde anlaşmaya varılmasıyla sınırlı olduğunu açıkladı.

Marsilya'nın savunmacısı, kararının daha önce forma giydiği ve özel bir değer atfettiği Real Sociedad'a yönelik herhangi bir kötü niyet taşımadığını vurgulamaya özen gösterdi ve tutumunun, sorumluluk duygusundan ve sezon boyunca fiziksel hazırlığını korumak isteğinden kaynaklandığını belirtti.

Aguerd aynı zamanda Olympique Marsilya'ya olan bağlılığını yineleyerek, kulübün mali durumunun ve transfer döneminin kapanışından önce değişikliklerin yaşanabileceğinin farkında olduğunu belirtti; ancak Fransız kulübünün kadrosunda bir oyuncu olduğu sürece elinden gelenin en iyisini sunmaya, takımının, takım arkadaşlarının ve taraftarlarının renklerini savunmaya devam edeceğinin altını çizdi.