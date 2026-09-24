Perşembe akşamı, Nations League’in beşinci sezonu başlıyor. Bu turnuva, yalnızca Hollanda Milli Takımı için bir kez daha kupa kazanma fırsatı sunmakla kalmıyor, 2028 Avrupa Şampiyonası açısından da büyük değer taşıyabiliyor. Bu yazıda Nations League’in formatını ve Hollanda için neyin söz konusu olduğunu okuyabilirsiniz.

Turnuva dört lige ayrılıyor: A Ligi, B Ligi, C Ligi ve D Ligi. Hollanda’nın da aralarında bulunduğu en güçlü ülkeler A Ligi’nde mücadele ediyor, daha zayıf ülkeler ise alt liglere dağıtılmış durumda. A, B ve C liglerinin her birinde dörder takımdan oluşan dört gruba ayrılmış on altışar ülke yer alıyor. D Ligi ise üçer takımdan oluşan iki gruba ayrılmış altı ülkeden oluşuyor.

Sonuçta yalnızca A Ligi’ndeki on altı ülke Nations League şampiyonluğu için yarışıyor. Bu ödüle aday olabilmek için bir ülkenin grubunu ilk iki sırada tamamlaması gerekiyor. Hollanda’nın rakipleri Almanya, Sırbistan ve Yunanistan. İlk ya da ikinci sıra, çeyrek finale kalmak için yeterli oluyor. Ardından eleme aşamasını geçmeyi başaran ülke, 2026/27 Nations League’in şampiyonu oluyor.

Diğer liglerdeki ülkeler için de ortada ciddi bir hedef var. Çünkü Nations League’de, bir ülkenin bir sonraki edisyonda hangi ligde yer alacağını belirleyen bir yükselme ve düşme sistemi bulunuyor. Bu nedenle şu anda B Ligi’nde oynayan bir ülke, Nations League’i bu yıl kazanamaz. Ancak yükselmesi halinde bir sonraki edisyonda en üst seviyede mücadele edebilir.

Avrupa Şampiyonası elemeleri

Nations League ayrıca 2028 Avrupa Şampiyonası’na katılım yolunda da önemli bir rol oynayabilir. Eleme süreci 2027’de başlayacak ve dörder ya da beşer ülkeden oluşan on iki gruptan meydana gelecek. On iki grup lideri doğrudan Avrupa Şampiyonası’na katılacak, en iyi sekiz grup ikincisi de aynı şekilde finallere gidecek. Geriye kalan dört grup ikincisi ise play-off oynamak zorunda kalacak.

İşte burada Nations League yeniden devreye giriyor. Nations League grubunu kazanan ancak Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılmayı başaramayan bir ülke, yine de play-off’lara giden bir yol elde edebilir. Bu noktada A, B, C ve D liglerindeki grup liderlerine yukarıdan aşağıya doğru bakılıyor.

Bu durum Hollanda için de önem taşıyabilir. Hollanda, Nations League grubunu kazanır ancak beklenmedik şekilde Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılamazsa, Nations League play-off yolunda ek bir rota sunmuş olacak. Bu yönüyle turnuva, doğrudan Avrupa Şampiyonası bileti alamayan ülkeler için bir tür güvence işlevi görüyor. Bununla birlikte grup liderliği, otomatik olarak play-off bileti anlamına gelmiyor: nihai seçim, doğrudan katılım hakkı kazanan takımlara ve Nations League sıralamasına bağlı olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off’larına nihayetinde kaç ülkenin katılacağı ise ancak daha sonra netleşecek. Bu noktada ev sahibi ülkelerin sıralamadaki konumu da rol oynuyor. Şimdilik net olan başlıca şey, Nations League’in yalnızca yeni bir uluslararası kupa için verilen mücadeleden daha fazlasını vaat edebileceği.