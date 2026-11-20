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Nyon'da Nations League final aşaması eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimi Nyon'da yapıldı. İlk maçlar 25 ve 27 Mart 2027'de, rövanşlar ise ev sahibi takımlar değişerek 28-30 Mart arasında oynanacak. Kura, 9 ve 10 Haziran'da oynanacak yarı final eşleşmelerini de belirledi: Hollanda-Portekiz eşleşmesinin galibi, İspanya-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Belçika-Almanya eşleşmesini geçen takım ise Norveç-İngiltere eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Kupanın sahibini belirleyecek final 13 Haziran'da oynanacak.

YÜKSELME VE DÜŞME: Nyon'da, ligler arasındaki yükselme ve düşme play-off'larının eşleşmeleri de belirlendi. Bu maçlar çeyrek finallerle aynı takvimde oynanacak. League A ile League B arasındaki play-off'larda Bosna-Hersek ile Danimarka, Macaristan ile Sırbistan, İrlanda ile Hırvatistan, Slovenya ile Galler karşılaşacak. League B ile League C arasındaki play-off eşleşmeleri ise Kıbrıs-Kuzey Makedonya, Estonya-Romanya, Faroe Adaları-Gürcistan ve Belarus-İsrail oldu.