İngiliz kanat oyuncu, Beşiktaş'a sezon sonuna kadar imzayı attı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Nathan Redmond'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiliz kanat, siyah-beyazlılar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kartal, Redmond'ı transfer penceresinin son döneminde renklerine bağladı.

Nathan Redmond, Beşiktaş'ta kaç numaralı formayı giyecek?

Beşiktaş, yeni transferlerinin forma numaralarını da açıkladı. Buna göre Redmond, siyah-beyazlılarda 15 numaralı formayı giyecek.

Redmond'ın ilk sözleri ne oldu?

İngiliz oyuncu, Beşiktaş'a imza attıktan sonra yaptığı ilk açıklamada şu sözleri sarf etti:

"Kariyerimde yeni bir meydan okuma olacağı için heyecanlıyım. Muhteşem bir kulüpteyim. Stadyumun ve taraftarların harika olduğunu duydum.

Dele ile görüştük. Bana burada atmosferden ve insanların ona olan ilgisinden fazlasıyla bahsetti."