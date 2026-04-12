Nassoh, uzatma dakikalarında attığı golle Sittard'da NAC Breda'yı kurtardı

NAC Breda, Pazar günü Fortuna Sittard deplasmanında son anda bir puan aldı: 1-1. Ligde 17. sırada yer alan takım, Güney Limburg'da mağlup olacak gibi görünüyordu, ancak uzatma dakikalarında Mohamed Nassoh uzak mesafeden attığı isabetli bir şutla takımı kurtardı. NAC şu anda küme düşme hattının iki puan altında bulunuyor.

İki takım da maçın ilk bölümünde birbirlerini oldukça iyi kontrol altında tuttu, ancak Fortuna ilk yarı ilerledikçe daha da güçlendi. Özellikle Kristoffer Peterson ve Lance Duijvestijn ev sahibi takımda kendilerini gösterdiler. NAC için talihsizlik yaşandı, çünkü Lewis Holtby 37. dakikada sakatlık nedeniyle mecburen kenara çekilmek zorunda kaldı. Mohamed Nassoh, Breda orta sahasında onun yerine geçti.

Sittard'da ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarı başladıktan on dakika sonra durum değişti. Neraysho Kasanwirjo sağdan ortaladı ve Peterson ceza sahasının solundan şutunu gole çevirdi. Doğrudan küme düşme mücadelesinde puanlara çok ihtiyacı olan NAC için bu büyük bir darbe oldu.

1-0 skoru Fortuna'ya açıkça ilham verdi ve teknik direktör Danny Buijs'in takımı ikinci golün peşine düştü. Bunu başarmak için ev sahibi takımda Mohamed Ihattaren ve Paul Gladon oyuna girdi.

Ihattaren açıkça kendini göstermek istiyordu ve özellikle birkaç içe doğru kıvrılan korner vuruşuyla tehlikeli oldu, ancak paslarında dikkatsizdi. Bu arada zaman NAC'nin aleyhine akıyordu ve Moussa Soumano ile Pepijn Reulen maçın son dakikalarında oyuna girdi.

NAC için o kadar çok istenen beraberlik golü, uzatma dakikalarında geldi; Nassoh, on altı metrenin dışından sol köşeye bir şut gönderdi. Bu gol, oyuncular ve Breda'dan gelen taraftarlar için büyük bir rahatlama oldu.

NAC, önümüzdeki hafta bu kez kendi sahasında Ajax'a karşı tekrar şansını deneyecek. Ardından FC Utrecht, sc Heerenveen ve AZ ile karşılaşacak. Dolayısıyla, ligin alt sıralarında yer alan takımın gelecek sezon da en üst ligde oynamaya devam edebilmesi için zorlu bir görev bekliyor.