Nasser Al-Khelaifi: Mbappe, yüzde 200 kalacak

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımın yıldız ismi Kylian Mbappe'nin geleceği hakkında konuştu.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, transfer döneminde sık sık başka takımlarla adı geçen 20 yaşındaki golcü Kylian Mbappe'nin takımda kalacağını söyledi.

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Özellikle 'in kadroya katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu Mbappe'nin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyordu.

Başkan Al-Khelaifi, France Football'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Projemizin içinde bulunmayı daha çok istiyor. Kulüp ile birlikte büyümek ve gelişmek istiyor. Ama ona, ne yapmak istediğini söylemekte çekinmemesi gerektiğini anlattım. Hedeflerimizi tam 12'den vurmamız gerektiğini söyledim. Beklemeden hedefe yürümeliyiz. O da çok zeki bir çocuk olduğu için beni anladı. Gelecek sezon PSG'de kalacağından yüzde 200 eminim. Gitmesine izin vermeyeceğim."