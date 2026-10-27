Nasri: Kane bu nedenle Ballon d'Or'u hak etmiyor

Manchester City'nin eski yıldızı Samir Nasri, Harry Kane'in dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak etmediğini savundu ve bu görüşünü Bayern Münih'in golcüsünün büyük maçlarda fark yaratamadığı gerekçesiyle gerekçelendirdi.

Kane, pazartesi akşamı İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende Ballon d'Or ödülünü kazanarak 25 yıl sonra bu ödülü alan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı oylamada Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'yi ve Barcelona oyuncusu Lamine Yamal'ı geride bıraktı.

Kane, geçtiğimiz sezon kulübü ve ülkesinin milli takımıyla 73 gol kaydetti, Bayern Münih'i yerel kupa ikilisine ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıdı, ayrıca İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı finaline çıkmasında önemli bir rol oynadı.

Kane'in tören sahnesinde ödülü alma anı, olağanüstü bir başarıya hak edilmiş bir takdir olarak görülerek geniş bir takdir topladı; ancak eski Manchester City ve Fransa Milli Takımı orta saha oyuncusu Samir Nasri'nin tamamen farklı bir görüşü vardı.

Nasri, "Canal Plus" kanalındaki çıkışında şunları söyledi: "Harry Kane Ballon d'Or'u kazanıyor. Pekâlâ, farkı yaratan istatistiklerdi. Harika bir oyuncu ve pek çok yeteneğe sahip, ancak hiçbir zaman takımını en uzağa taşıyan ya da çok büyük maçlarda galibiyete götüren oyuncu olmadı. Her zaman küçük bir zayıf nokta var, ama o olağanüstü bir oyuncu."

Nasri'ye Kane'in ödül kazanmasının kendisinde heyecan uyandırıp uyandırmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, bu hissettiklerimi anlatmaktan çok uzak bir tanım!"

Kane, geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 51 maçta 61 gol kaydetti ki bu, Alman kulübünün tarihinde bir oyuncunun tek bir sezonda attığı en fazla gol sayısı. İngiltere Milli Takımı ile attığı goller de hesaba katıldığında, gol katkıları toplamı 65 maçta 73 gol ve 8 asiste ulaştı.

Dikkat çekici bireysel performansına rağmen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ne Paris Saint-Germain karşısında yarı finalde veda ederken, İngiltere Milli Takımı da Dünya Kupası'nda aynı turda Arjantin'e yenilerek elendi.

Fransız futbolunun efsanesi Thierry Henry törenin sunucuları arasındaydı ve Kane'in ödül yarışında Mbappe'yi geride bırakmasının ardından ona zarif bir mesaj gönderdi.

Henry şöyle konuştu: "Her zaman Fransız hemşehrilerimi destekleyecek olsam da Harry Kane hakkında bir şey söylemem gerekiyor. Onu en başından beri takip ettim ve ulaştığı noktaya gelmek için çok ve acımasızca mücadele etmesi gerekti. O hak eden bir kazanan ve kendisini tebrik ediyorum."