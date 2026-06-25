"Nasıl olurdu acaba?"... Neymar herkesi şaşırttı ve Messi'nin başka bir yönünü ortaya çıkardı!

Brezilyalı Neymar da Silva, Lionel Messi hakkında dokunaklı açıklamalarla taraftarları şaşırttı. Kariyeri boyunca elde ettiği tarihi başarılara rağmen, Arjantinli efsanenin saha dışındaki gerçek yüzünün, sahada sergilediğinden daha üstün olduğunu vurguladı.

Neymar, Brezilya milli takımına geri döndükten sonra katıldığı basın toplantısında, Messi ile olan ilişkisi hakkında bir soru üzerine, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de birlikte oynadığı eski takım arkadaşını büyük bir övgüyle anlattı.

Neymar, "DSPORTS" kanalına şunları söyledi: "O, saha dışında sahada olduğundan çok daha iyi bir insan, bunu bir düşünün! Bu yüzden onu tanımış ve onunla birlikte oynamış olduğum için çok mutluyum, o harika bir arkadaş."

Neymar sözlerine şöyle devam etti: "Sık sık konuşuyoruz, son günlerde de konuştuk. O da onu çok sevdiğimi biliyor."

Brezilyalı yıldız, saha dışında Messi ile kurduğu güçlü bağı ortaya koydu ve Arjantin milli takım kaptanının da kendisine karşı özel hisler beslediğini vurguladı.

Söyleşi sırasında bir gazeteci, Messi’nin Neymar’ın uluslararası sahalara dönüşünden memnun olduğunu belirtti; Brezilyalı oyuncu ise şöyle yorumladı: “Evet, bunu biliyorum, çünkü o beni çok seviyor ve biz de birbirimizi çok seviyoruz.”

Neymar ayrıca, iki milli takım arasındaki tarihi rekabete rağmen kendisine her zaman takdirlerini gösteren Arjantinli taraftarlara özel bir mesaj iletmeyi ihmal etmedi.

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Neymar, “Bana her zaman gösterdikleri sevgi için tüm Arjantinlilere teşekkür ediyorum ve hepsine kocaman bir kucak dolusu sevgi gönderiyorum” dedi.

Neymar ayrıca Brezilya Milli Takımı'na geri döndükten sonraki hislerinden bahsetti ve uzun süren aradan sonra bu anın kendisi için olağanüstü olduğunu vurguladı.

Oyuncu, “Bugün benim için çok özel bir andı, milli takımda oynamayalı uzun zaman olmuştu” dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bugünkü dönüş benim için harika bir duygu ve büyük bir heyecan.”

Neymar, 981 gün sonra ilk kez Brezilya milli takımında forma giydi. Perşembe günü sabahın erken saatlerinde İskoçya’yı 3-0 mağlup ettikleri maçta 13 dakika sahada kaldı ve bu süre içinde 3 gol fırsatı yarattı.