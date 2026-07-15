Napoli, Zeballos ile kesin anlaşma: teklif var, rakamlar belli

Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ve sportif direktör Giovanni Manna’nın yönetimindeki Napoli, teknik direktörü Massimiliano Allegri’ye ilk transferi hediye etmeye hazır.

Fabrizio Romano'nun İtalyanca YouTube kanalında aktardığına göre, 2002 doğumlu Arjantinli oyuncu ile haftalar öncesinden gizlilik içinde anlaşma sağlandıktan sonra, Napoli'nin Boca Juniors'a Exequiel Zeballos için yapacağı teklif artık yola çıkıyor. Napoli kulübünün yazılı, somut ve resmi teklifi yaklaşık 10 milyon dolar (9 milyon avrodan biraz az, mevcut kurla 8,72 milyon avro) olacak ve şimdi top Boca Juniors'ta; kulüp, 31 Aralık 2026'da sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun değerine bu teklifin uygun olup olmadığını değerlendirmek zorunda.

La Banda doğumlu genç oyuncu ise CSKA Moskova’nın sunduğu dört yıllık sözleşme kapsamında net 20 milyon maaş teklifini çoktan reddetti: Tek arzusu ve isteği İtalya’ya transfer olmak ve Napoli’nin mavi forması giymek.

Zeballos sadece Napoli’yi istiyor ve çevresiyle birlikte baskı yapıyor – kişisel sözleşme şartları üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından (2031’e kadar geçerli, sezon başına 1,3 milyon avro net maaşla başlayan ve artacak olan beş yıllık sözleşme) - transferin bir an önce ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak için çaba gösteriyor; böylece Allegri’nin emrine hemen girebilecek.