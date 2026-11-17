Napoli'nin transfer faaliyetleri ve kadro yönetimi uzun süre daha Giovanni Manna'ya emanet olacak. Sportif direktörün sözleşmesi 2032'ye kadar uzatıldı.

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Resmî bir açıklama yapılmadı; haber, yalnızca dün tamamlanıp yayımlanan mali tabloda yer alan bir notla duyuldu. Napoli, sportif yolculuğunu Giovanni Manna yönetiminde sürdürme kararı aldı ve sözleşmesini önceki bitiş tarihine göre 3 yıl uzattı.

GÖRÜŞMELER BİR SÜREDİR DEVAM EDİYORDU - Taraflar arasında bir süredir görüşmeler yapıldığı konuşuluyordu. Juventus'un eski yöneticisi Manna ile Aurelio De Laurentiis, 30 Haziran 2029'da sona erecek önceki sözleşmeyi uzatmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Taraftarların ve kısmen mevcut teknik direktör Massimiliano Allegri'nin hoşnutsuzluğuna rağmen bu anlaşma, 30 Haziran 2026 itibarıyla kapanan mali tabloda yer alan bir notla resmiyet kazandı.

Manna ile Napoli, Mayıs 2024'te imzalanan ve 5 yıl süreli olan önceki anlaşmayı 3 yıl uzatma konusunda anlaştı. Yeni sözleşme 5 yıllık süresini korurken bir sonraki bitiş tarihini 30 Haziran 2032'ye taşıyor.

AÇIKLAMA - AlfredoPedulla'nın aktardığı açıklama şöyle: "SSC Napoli, Giovanni Manna'nın sportif direktörlük görevindeki sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını resmileştirdi. Böylece yöneticiyi Napoli'ye 2029'a kadar bağlayan önceki anlaşma 3 yıl daha uzatılmış oldu. Kulüp, FIGC'nin Sportif Direktörler özel listesinde kayıtlı olan Manna'nın görevini 2032'ye kadar uzanan yeni sözleşme dönemi için teyit ettiği bir bildirimle kararını resmileştirdi."

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ALLEGRI İÇİN OCAKTA 4 TRANSFER - Manna'nın sıradaki hedefi, yaz döneminde başaramadığı bir konuda Massimiliano Allegri'nin isteğini yerine getirmek olacak. Teknik direktör, kadroyu güçlendirmek için en az 4 transfer ve özellikle Hojlund ile dönüşümlü oynayabilecek üst düzey bir forvet istiyor. Bu kolay olmayacak çünkü Anguissa ve De Bruyne gibi önemli oyuncuların satışına da başvurulması gerekecek. Belçikalı oyuncu için PSV Eindhoven'dan yalnızca 2 milyon avroluk resmî teklif geldi. Görevine devam eden sportif direktör ne yapacak?