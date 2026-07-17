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Vanja Milinkovic Savic NapoliGetty Images

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Napoli, Hull City Milinkovic-Savic’e talip oldu: De Laurentiis’in talebi 18 milyon avro

SSC Napoli

Napoli’de Milinkovic-Savic, Torino’dan transfer olduktan sadece on iki ay sonra takımdan ayrılmaya yakın: Allegri’nin planlarında yer almıyor

Alex Meret’in yeni yedeğinin geleceği, kaçınılmaz olarak Vanja Milinkovic-Savic’in olası ayrılışıyla bağlantılı. Sırp kalecinin kampın başlangıcı için Dimaro’da olması bekleniyor, ancak Hull City ile görüşmelerin odak noktasında yer almaya devam ediyor. Napoli kulübü, PSV’den Kovar ve Lecce’den Falcone’yi beğeniyor.  En büyük engel, transferin şartlarıyla ilgili. Corriere dello Sport’un haberine göre Napoli, Vanja’nın kalıcı transferini ya da satın alma zorunluluğu olan bir kiralama anlaşmasını hedefliyor ve kalecinin piyasa değerini yaklaşık 18 milyon avro olarakdeğerlendiriyor.

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