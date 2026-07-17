Napoli, Hull City Milinkovic-Savic’e talip oldu: De Laurentiis’in talebi 18 milyon avro

Alex Meret’in yeni yedeğinin geleceği, kaçınılmaz olarak Vanja Milinkovic-Savic’in olası ayrılışıyla bağlantılı. Sırp kalecinin kampın başlangıcı için Dimaro’da olması bekleniyor, ancak Hull City ile görüşmelerin odak noktasında yer almaya devam ediyor. Napoli kulübü, PSV’den Kovar ve Lecce’den Falcone’yi beğeniyor. En büyük engel, transferin şartlarıyla ilgili. Corriere dello Sport’un haberine göre Napoli, Vanja’nın kalıcı transferini ya da satın alma zorunluluğu olan bir kiralama anlaşmasını hedefliyor ve kalecinin piyasa değerini yaklaşık 18 milyon avro olarakdeğerlendiriyor.