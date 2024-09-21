Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili şaşırtan bir açıklama geldi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de derbi maçına çıkan Galatasaray, yaz transfer döneminde Avrupa'nın en sansasyonel transferine imzasını atmıştı.

Sarı-kırmızılılar Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Chelsea'ye mi gidecek?

Oyuncunun Napoli'de mutsuz olduğu, transfer dönemi boyunca Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile yakın temas kurmuş ancak bu transfer gerçeklemeyince oyuncu sarı-kırmızılıların yolunu tutmuştu.

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Ara transfer ya da gelecek yaz Chelsea'ye gideceğine dair pek çok spekülasyon bulunan Osimhen için Napoli cephesinden dikkat çeken itiraflar geldi.

Sportif Direktör'den açıklama

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in transferiyle ilgili olarak İtalyan takımının sportif direktörü Giovanni Manna, Radio CRC'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Manna, Galatasaray'dan teklif aldıklarında ne kendilerinin ne de Osimhen'in transfere yeşil ışık yakmadığını fakat sonrasında oyuncunun ikna edildiğini açıkladı. İşte o açıklamalardan satır başları:

"Victor'un durumu bizi şartlandırdı. Kendisi artık Napoli için oynamak istemediğini ve ayrılmak istediğini ifade etti.

Başlangıçta bu transferin gerçekleşmesi için gerekli koşullar yoktu. Ancak teknik ihtiyaçlarımızı ve teknik direktörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı özelliklere sahip bir forvet eksikliğimiz vardı. Bu nedenle Romelu'nun transferine hız verdik.

'Biz istemedik ama...'

Türkiye'de Osimhen bir fırsattı, Avrupa'da piyasa kapalıydı. Yaz dönemi biter bitmez bizimle temasa geçtiler.

Başlangıçta çok açık değildik çünkü piyasada benzer durumlar ortaya çıkmıştı ama ne biz ne de Victor kiralık istemedik.

'Kiralık değil satış istedik'

Daha sonra oyuncuyla konuşarak bir çözüm bulmayı başardık ve bu herkes için tatmin edici oldu. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı."