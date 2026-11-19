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Kevin De Bruyne'nin geleceği gerçekten Napoli'den uzakta olabilir; üstelik bu ayrılık önümüzdeki ocak ayı transfer döneminde bile gerçekleşebilir. PSV Eindhoven'a olası transferine ilişkin söylentiler, millî maçlar için verilen bu arada yoğunlaştı. Oyuncunun ve eşinin açıklamalarını taraftarların tepkileri izlerken Hollanda kulübünden Napoli'ye ilk teklif de ulaştı.

Napoli teklifi şimdilik geri çevirdi ancak Aurelio De Laurentiis kapıyı kapatmadı; aksine karşı teklif sundu. Belçikalı orta saha oyuncusunun ocakta ayrılmasına izin vermek ve maaşıyla bonuslarından tasarruf etmek için genel olarak karşılanabilir bir bedel belirledi. Bu da şimdiye dek yalnızca ihtimal olarak görülen bir senaryonun önünü açabilir.

DE BRUYNE VE EŞİNİN SÖZLERİ - Oyuncunun Napoli'deki yaşantısından duyduğu memnuniyetsizliği ilk olarak eşi Michelle Lacroix'nın Belçika dergisi NINA'ya verdiği demeç gündeme taşıdı. Model, o röportajda ailesinin Napoli'deki günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları anlatmış, kendisinin ve De Bruyne'nin Belçika'ya dönüp orada yaşamak istediğini söylemişti: "Oraya taşınacağımızı birbirimize giderek daha sık söylüyoruz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Kevin mutlu değil."

Bu sözler internette hızla yayıldı. Ardından De Bruyne de Belçika millî takımının kampında konuştu. Geleceği ve PSV'ye ilişkin söylentiler sorulan eski Manchester City oyuncusu şu yanıtı verdi: "Ocakta PSV'ye gitmek mi? Uyandığımda birçok kişinin benimle iletişime geçtiğini gördüm. Ama şu anda buradayım ve işimi yapıyorum. Geleceğe gelince, göreceğiz".

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ŞEHİRLE BAĞLARIN KOPMASI - Eşinin sözleri Napoli taraftarlarının sert tepkisine yol açtı. Taraftarlar, özellikle sosyal medyada ve radyo ile televizyon programlarında Belçikalı oyuncunun eşi ve ailesine yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi.



Bu zorlu ortamda Massimiliano Allegri de resmî olarak Belçika millî takımıyla oynadığı maçların ardından toparlanıp enerjisini yeniden kazanması için De Bruyne'ye iki gün ek izin vermeyi kararlaştırdı. Bu karar da Napoli'nin sezonun son derece kritik bir döneminden geçtiği gerekçesiyle eleştirildi.

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SÖZLEŞME DURUMU - De Bruyne'nin Napoli ile sözleşmesinin resmî olarak sezon sonuna, tam olarak 30 Haziran 2027'ye kadar sürdüğünü hatırlatmak gerek. Kulübün ayrıca anlaşmayı 30 Haziran 2028'e kadar bir sezon daha uzatmak için tek taraflı opsiyonu bulunuyor. Kulüp şu an için bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.

Oyuncunun kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmede bugün en çok, bonuslar hariç yıllık net 6 milyon euro, yaklaşık brüt 11 milyon euro tutarındaki yüksek maaşı ağırlık taşıyor. Bu, kulübün en büyük maliyet kalemini oluşturuyor. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken net tutar 3 milyon euronun biraz altında (yaklaşık brüt 5 milyon euro). Buna, brüt 2,5 milyon euroluk imza bonusunun son taksidi de ekleniyor. Toplam 7,5 milyon euro.

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PSV'NİN İLK TEKLİFİ - Bu tabloya, belirtildiği gibi, PSV Eindhoven da dâhil oldu. Transferin önümüzdeki ocak ayında gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini öğrenmek için Napoli ile temaslara başlayan kulüp, ilk teklifini de sundu.

Eşi tarafından dile getirilen ailevi nedenler dolayısıyla bu adres oyuncunun tercihi olabilir. Eindhoven, De Bruyne ailesinin evinin bulunduğu ve yeniden yaşamak istediği Belçika'nın Limburg bölgesine teknik olarak çok yakın. Hollanda kulübü 2 milyon euroluk ilk teklifini sundu (AYRINTILARI BURADAN OKUYUN), ancak Napoli teklifi reddetti.

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DE LAURENTIIS BEDELİ BELİRLEDİ - İlk teklifin reddedilmesi, görüşmelerin kesin olarak sona erdiği anlamına gelmiyor. Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli ve Aurelio De Laurentiis, erken bir ayrılığı değerlendirmek için gereken bedeli 7 milyon euro olarak belirleyip karşı teklif sundu.

Bu bedel, kulübün şimdiye kadar yaptığı yatırımı geri kazanmasını, oyuncudan küçük bir kâr elde etmesini ve aynı zamanda sportif direktör Manna'nın kış transfer döneminde Massimiliano Allegri için takviye (muhtemelen 23 yaş altı ve kiralık oyuncular) arayışına çıkmasına bir miktar kaynak ayırmasını sağlayacak. PSV doğru teklifi sunacak mı? Yoksa bu transfer hikâyesi uzun süre devam mı edecek?