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Napoli, Kevin De Bruyne'ün olası halefi olarak Sven Mijnans'ı gözüne kestirdi. Bu dikkat çekici iddiayı La Gazzetta dello Sport gündeme getirdi. Gazeteye göre PSV'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan devinin radarında. De Bruyne ise ters yönde bir transfer yapabilir; zira PSV'nin Belçikalı yıldıza ciddi ilgi duyduğu biliniyor.

Teknik işlerden sorumlu direktör Giovanni Manna, bir süredir Mijnans'ı scout ekibine takip ettiriyor ve orta saha oyuncusunu bu bölge için ilgi çekici bir takviye olarak görüyor. La Gazzetta, PSV'li oyuncuyu "doğa gücü" olarak tanımlıyor. Gazete bu ifadeyle muhtemelen oyuncunun koşu kapasitesine ve dinamizmine işaret ediyor. Napoli, kış transfer döneminde hangi takviyelere ihtiyaç duyduğunu değerlendiriyor.

Mijnans'a yönelik ilgi, De Bruyne'ün belirsiz geleceğiyle bağlantılı. 35 yaşındaki Belçikalının Napoli ile sözleşmesi sona ermek üzere; ancak kulübün anlaşmayı bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. PSV, oyuncunun durumuna açıklık getirmek için İtalyan kulübüyle temasa geçti.

La Gazzetta dello Sport'a göre Eindhoven ekibi, Napoli'nin sözleşmedeki uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünüp düşünmediğini sordu. PSV böylece De Bruyne'ün daha erken bir tarihte transfer olup olamayacağını da araştırıyor gibi görünüyor. De Bruyne ise hiçbir ihtimali dışlamıyor: "Çeşitli mesajlar aldım, neler olacağını göreceğiz."

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İtalyan gazetesine göre De Bruyne'ün ocak ayında ayrılması ihtimaller arasında. Napoli, oyun kurucuyu satmak için mali açıdan bir zorunluluk altında değil ancak oyuncunun yüksek maaşı da bir etken. PSV cazip bir teklif sunar ve Belçikalı oyuncu yeni bir maceraya açık olursa görüşmeler başlayabilir.

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Napoli, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek André-Frank Zambo Anguissa'nın ayrılma ihtimalini de hesaba katıyor. Orta saha oyuncusu ocak ayında da ayrılabilir. Bu nedenle İtalyan kulübü her hâlükârda takviye arıyor. Hem Anguissa hem de De Bruyne'ün ayrılması durumunda bu arayış daha da önem kazanacak.

Mijnans, Napoli için ilgi çekici adaylardan biri olarak görülüyor. Kulüp yönetimi Hollanda pazarını çok iyi tanıyor ve PSV ile uzun yıllardır iyi ilişkiler sürdürüyor. Bu ilginin orta saha oyuncusu için bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz belli değil.

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İki kulüp geçmişte birçok kez transfer yaptı. Dries Mertens, 2013'te yaklaşık 10 milyon euro karşılığında PSV'den Napoli'ye giderken Hirving Lozano da 2019'da 38 milyon euro karşılığında aynı yolu izledi. Mijnans da bu isimleri takip edebilir; De Bruyne ise ters yönde bir transfer yapabilir.