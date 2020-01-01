Nani: Ronaldo bizi yenilgiye alerjik yaptı

Manchester United'ın eski futbolcularından Nani, Cristiano Ronaldo'nun takım içinde bir standart belirlediğini ve herkesin ona uyduğunu söyledi.

2007 ve 2014 yılları arasında forması giyen ve bir dönem 'de de oynayan 33 yaşındaki Portekizli futbolcu Luis Nani, Players’ Tribune için yazdığı yazısında 'ya yer verdi.

Cristiano Ronaldo'nun kazanma hırsının bir oyuncu olarak kendisini çok şekillendirdiğini söyleyen Nani, 2007'de takıma transfer olmadan önce kendine kalacak yer arıyordu. Menajerinin, "Cristiano Ronaldo ile kalmak ister misin?" sorusu üzerine yıldız oyuncunun yanına taşındığını söyleyen Nani şöyle dedi:

"Anderson da yeni gelmişti, o da Ronaldo ile kalıyordu. Ben de yanlarına taşındım. Ronaldo'nun havuzu, masa tenisi ve tenis kortu vardı. Evinde çalışabileceğimiz her türlü şey vardı."

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"Anderson ile o evden taşındığımız zaman mağlubiyete karşı adeta alerjik olmuştuk."

Yalnızca Ronaldo'nun değil teknik direktör Sir Alex Ferguson'ın da kendisine çok katkısı olduğunu söyleyen Nani, "Sir Alex benim için baba gibiydi. Rio Ferdinand ve Ryan Giggs de bana çok tavsiyede bulunurdu. Antonio , Fabio ve Rafael, Cristiano, Anderson gibi isimlerle yakın arkadaş oldum" dedi.