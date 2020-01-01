Nancy'den güldüren yeni yıl paylaşımı

Fransız kulübü, taraftarlarına yanlışlıkla ürpertici bir yeni yıl tebrik kartı gönderdi.

Ligue 2 takımlarından Nancy'nin yeni yıl paylaşımı, taraftarlarını şaşırttı ve muhtemelen hayatlarından endişe etmelerine neden oldu.

Kulüp, taraftarlarına internet üzerinden bir yeni yıl kartı gönderdi. Kartın üstünde şehrin haritası ve bir takım koordinatlar bulunuyordu. Koordinatların ise taraftarları kulübün 20 bin kapasiteli stadyumu Marcel Picot'ya götürmesi gerekiyordu. Ancak öyle olmadı...

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Koordinatların taraftarları götürdüğü yer, şehrin mezarlığıydı. Kartın üzerinde ise şu ürpertici mesaj yazıyordu: "Benim yerim burası". Kulübün web sitesinde yayımlanan ve taraftarlara gönderilen karttaki koordinatların hatalı olduğu ortaya çıktığında ise Nancy taraftarlarından özür diledi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Salı akşamı yayımlanan tebrik kartı elektronik bir modeldi. Ancak GPS koordinatları hatalı olduğu fark edildi. Önümüzdeki günlerde yeniden gönderilecek tebrik kartı, Marcel-Picot Stadyumu'nun yerini apaçık olarak saptayacak."