Transfer

Nagelsmann: Sörloth bize çok katkı sağlar

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Alexander Sorloth trabzonspor 19012020
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RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini doğruladı.

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, RB Leipzig radarında. 

Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, bir süredir takımın transfer gündeminde olan yıldız golcü hakkında açıklamalarda bulundu ve iddiaları doğruladı.

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Bild'e konuşan Nagelsmann şunları söyledi:

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    "Alexander Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon birçok gol atmıştı. Eğer bu performansı Bundesliga'da da gösterebilirse şahane olur."

    Leipzig'in 24 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda kalabileceği belirtildi.

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