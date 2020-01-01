Nagelsmann: Sörloth bize çok katkı sağlar

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini doğruladı.

'un 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, radarında.

Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, bir süredir takımın transfer gündeminde olan yıldız golcü hakkında açıklamalarda bulundu ve iddiaları doğruladı.

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Bild'e konuşan Nagelsmann şunları söyledi:

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"Alexander Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon birçok gol atmıştı. Eğer bu performansı 'da da gösterebilirse şahane olur."

Leipzig'in 24 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda kalabileceği belirtildi.